Григорий Лепс теряет миллионы на бизнесе: что известно о доходах артиста

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Певец Григорий Лепс не только выступает на сцене, но и пытается развивать свой бизнес. Однако в 2024 году дела его компаний оказались неутешительными, и многие из них принесли меньшую прибыль, чем в предыдущие годы. По информации Kp.ru, артист смог заработать всего около 8 миллионов рублей.
Наиболее стабильные показатели продемонстрировало ООО «ПЦ Григория Лепса», где выручка составила 164 миллиона рублей, однако чистая прибыль снизилась с 7,6 миллиона рублей до 7,4 миллиона рублей.
Ресторанный бизнес Лепса, представленный компанией ООО «Пить», также показал значительное снижение — прибыль упала до 1,5 миллиона рублей по сравнению с 9,8 миллиона рублей в 2023 году. Стоит отметить, что артист не владеет полным пакетом акций этой компании. Кроме того, курортный бизнес Григория на Алтае в прошлом году оказался убыточным. Артист заработал 62 тысячи рублей. Также он потерял 18 тысяч рублей на производстве очков.
Читайте также:
Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков
«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию
Ксения Собчак опубликовала фото с Владимиром Познером
*Запрещен в РФ
Ресторанный бизнес Лепса, представленный компанией ООО «Пить», также показал значительное снижение — прибыль упала до 1,5 миллиона рублей по сравнению с 9,8 миллиона рублей в 2023 году. Стоит отметить, что артист не владеет полным пакетом акций этой компании. Кроме того, курортный бизнес Григория на Алтае в прошлом году оказался убыточным. Артист заработал 62 тысячи рублей. Также он потерял 18 тысяч рублей на производстве очков.
Читайте также:
Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков
«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию
Ксения Собчак опубликовала фото с Владимиром Познером
*Запрещен в РФ
Анастасия Хохлова