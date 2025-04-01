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Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

Алексей Куличков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Алексей Куличков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер и телеведущий Алексей Куличков обрел известность после выхода программы «Такси» на ТНТ. Однако потом пропал с телеэкранов.
О жизни артиста и о том, где он сейчас расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Алексей Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Актер не любит вспоминать свои детские годы из-за пьющего отца, который регулярно устраивал дебоши и держал в страхе не только супругу, но и детей.

«Мама работала в трех местах, чтобы содержать меня с сестрой и братом. До сих пор помню, как мы варили макароны и ели с сахаром или яйцом. Если появлялась тушенка, это был праздник», — рассказывал Куличков в одном из интервью.

С ранних лет Алексей увлекался футболом и даже тренировался в пензенском «Локомотиве». С восьми лет занимался в Детско-юношеском доме творчества, где обучался вокалу и театральному делу.

После школы будущий артист переехал в Москву за лучшей жизнью, но ему не удалось пройти вступительные испытания в театральные вузы. Тогда он вернулся в Пензу. В 1997 году окончил Пензенское училище культуры и искусств, получив диплом по специальности «организация массовых мероприятий и режиссер любительского театра». Будучи студентом, Куличков подрабатывал педагогом-организатором, а также выступал в качестве режиссера в спектаклях.

Вскоре после получения диплома молодой человек вновь стал студентом. Он поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, которую он окончил в 2001 году. Второе образование Алексей получил по специальности «актер театра и кино». В начале 2000-х сотрудничал с Русским драматическим театром Башкирии в Уфе.

Карьера


В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба. В 2005 году был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.

Именно благодаря этой передаче Алексей полюбился миллионам зрителей. Но, несмотря на бешеные рейтинги, в 2009 году телеигру закрыли.

«В 2009 году произошел ребрендинг телеканала ТНТ, и в то же время был принят закон о такси. Появились приложения, москвичи перестали ловить машину на улице. Мы уже не могли снимать ее по-прежнему и подбирать случайных прохожих. Поэтому телеигра и закрылась», — вспоминал актер.

Алексей Куличков (Фото: кадр из передачи «Такси» на ТНТ)

Примечательно, что артист также пробовал свои силы в кино. Впервые он появился на экране в эпизоде сериала «Адвокат-2», а позже сыграл небольшую роль в нашумевшей комедии «Моя прекрасная няня».

В разные годы Алексей Куличков работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».

Личная жизнь


В 2005 году телеведущий женился на девушке по имени Лацына. В этом союзе родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году пара развелась.

В 2023 году Алексей сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала фотограф по имени Ольга. Супруги растят дочь Мирославу.

Скандал с пьющим отцом


В 2013 году стали известны подробности о личной жизни артиста. В программе «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским появилась информация об отце звезды шоу «Такси». Алексей много лет не виделся с отцом. Он не особо хотел что-то знать о его судьбе. Куличков с детства обижен на отца из-за его регулярных запоев и унижений, которые пришлось переживать всей семье.

Но в программе Куличков, несмотря на закрытый образ жизни, рассказал о встрече с родителем. Он смог помочь запойному отцу.

Алексей Куличков с отцом (Фото: кадр из передачи «На самом деле»)

«Сейчас отец живет в так называемом «санатории». Я нес этот груз очень долго, пытался его наставить на истинный путь: бросить пить, вернуться к матери, закодироваться. Однако человек выбрал свой путь и в данном случае я его не осуждаю», — говорил актер.

По его словам, отец так и не извинился перед ним за тяжелые моменты, которые он пережил в детстве.

В 2017 году в программе «На самом деле» отец Алексея объявился вновь, где рассказал о тяжелой судьбе и отметил, что живет на пензенской помойке, питаясь объедками. В передаче мужчина потребовал у известного сына квартиру. В конце шоу Куличков пообещал по мере возможности помочь отцу и купить жилье. На сегодняшний день остается неизвестным, изменилась ли ситуация в семье Куличковых.

Чем сейчас занимается Алексей Куличков


Алексей Куличков является ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В 2023 году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».

Алексей Куличков (Фото: кадр из «Первой передачи»)

В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. Позже сам актер опроверг эту информацию.

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#скандал
Дана Борисова разрешит дочери сделать пластику груди
01 апреля 2025, 13:53

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова поддерживает желание дочери Полины менять внешность с помощью пластики. Так, Борисова разрешила ей сделать «углы Джоли», вколоть «Оземпик» и сделать коррекцию формы носа.
«И мне, и Поле прежняя форма её носа не нравилась. <…> Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх», — призналась Борисова журналу The Voice.
Телеведущая также отметила, что если в будущем её дочь захочет с помощью пластики изменить что-то в своём теле, то она её поддержит. При этом, по словам Борисовой, она будет её главной наставницей в этом деле.
«Никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь», — заявила телеведущая.
Напомним, 29 марта, Полина отпраздновала своё 18-летие. В подарок от мамы девушка получила пластическую операцию по коррекции формы носа. По мнению Борисовой, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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Ксения Собчак опубликовала фото с Владимиром Познером
01 апреля 2025, 13:43

Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак опубликовала фото с журналистом Владимиром Познером, сделанные во время ее недавней поездки в Китай.
1 апреля 2025 года Владимиру Познеру исполнился 91 год.

«Дорогой Владимир Владимирович! Очень вас люблю и ценю каждую минуту, проведенную рядом с вами», — написала Собчак в Telegram-канале.
Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)Владимир Познер и Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)
Ранее ходили слухи, что Познер покинул Россию после начала СВО, его авторскую программу «Познер» сняли с эфира Первого канала. Тем не менее журналист публично свое мнение о российской спецоперации не высказывал.

По последним данным, Познер большую часть своей жизни проводит в России, а за границу ездит ради гастролей или съемок. На публике мужчина практически не появляется.

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#мнение
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Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне Марке
01 апреля 2025, 13:22

Дмитрий Нагиев (Фото: Instagram*, @nagiev.universal)

Телеведущий и актёр Дмитрий Нагиев впервые стал открыто говорить о втором сыне Марке. Информация о мальчике появилась в СМИ давно, но только сейчас Нагиев подтвердил её.
Он признался, что действительно раньше не рассказывал о Марке, ему сейчас 16 лет.

Дмитрий уделяет много времени младшему сыну. Одной из их любимых тем для обсуждения является кинематограф.
«Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам. И Марк мне говорит: «Смотри тоже». Я говорю: "Сынок, я это всё смотрел, и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу"», — рассказал Нагиев в интервью «Собаке.ru».
Напомним, что у Дмитрия есть ещё сын – старший, Кирилл. Ему 35 лет, его сфера деятельности — актёрство и телевидение, Кирилл пошёл по стопам отца.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#кино
#телевидение
#интервью
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Бывшая жена Паши Техника показала его фото перед переводом в другой госпиталь
01 апреля 2025, 13:19

Паша Техник (Фото: Instagram*/techniquepashaa84)

40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая опубликовала фотографии музыканта из реанимации в Таиланде, куда он был госпитализирован ранее. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
Ева Карицкая поделилась фотографиями из госпиталя, на которых видно, как рэпер подключен к медицинскому оборудованию через множество проводов. Девушка уже посетила другое медицинское учреждение, куда планируется перевести музыканта.


«Сейчас я нахожусь в очень хорошем госпитале, и вопрос о транспортировке Павла в это заведение будет решаться. К сожалению, он все еще в тяжелом состоянии, и перевозка представляет собой сложную задачу, так как он подключен к ЭКМО. Нужна специальная машина для транспортировки. Состояние его легких, печени и почек крайне плохое. Сердце тоже функционирует не лучшим образом. Шансы на выживание есть, если будет обеспечено качественное лечение и профессиональные врачи. Однако в этом госпитале цены совершенно запредельные», — поделилась Карицкая.
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«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой

*Запрещен в РФ
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#девушка
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«Снижать баллы за характер непозволительно»: Зарубина о скандале Азизы и Кудрявцевой
Зарубина в скандале Азизы и Кудрявцевой считает обеих неправыми
01 апреля 2025, 13:09

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Ольга Зарубина считает, что в скандале между исполнительницей Азизой и телеведущей Лерой Кудрявцевой неправы обе. Своим мнением собеседница поделилась с URA.RU. Таким образом она уверена, что нельзя нарушать личные границы и писать людям в три часа ночи, если речь не идет о близких людях. При этом нельзя занижать баллы за характер.
«Личные границы не нужно нарушать. Если Азизе что-то не понравилось, она посчитала, что ей занизили балл, лучше было это выяснить после съемок за кулисами. А в три ночи писать позволительно только самым близким: дочери или сыну», — сказала Зарубина.

Она добавила, что на конкурсе нужно оценивать творчество участника, а если тот нарушает границы дозволенного — удалять.

«Снижать баллы за характер, конечно, непозволительно...» — заключила Ольга Зарубина.
Ранее о скандале на шоу «Суперстар!» между Кудрявцевой и Азизой высказался певец Юлиан Васин.

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