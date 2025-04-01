Отец-алкоголик с помойки, трудное детство и тайная свадьба: куда пропал ведущий «Такси» Алексей Куличков

Алексей Куличков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актер и телеведущий Алексей Куличков обрел известность после выхода программы «Такси» на ТНТ. Однако потом пропал с телеэкранов.
О жизни артиста и о том, где он сейчас расскажет редакция «Радио 1».
Алексей Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Актер не любит вспоминать свои детские годы из-за пьющего отца, который регулярно устраивал дебоши и держал в страхе не только супругу, но и детей.
С ранних лет Алексей увлекался футболом и даже тренировался в пензенском «Локомотиве». С восьми лет занимался в Детско-юношеском доме творчества, где обучался вокалу и театральному делу.
После школы будущий артист переехал в Москву за лучшей жизнью, но ему не удалось пройти вступительные испытания в театральные вузы. Тогда он вернулся в Пензу. В 1997 году окончил Пензенское училище культуры и искусств, получив диплом по специальности «организация массовых мероприятий и режиссер любительского театра». Будучи студентом, Куличков подрабатывал педагогом-организатором, а также выступал в качестве режиссера в спектаклях.
Вскоре после получения диплома молодой человек вновь стал студентом. Он поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, которую он окончил в 2001 году. Второе образование Алексей получил по специальности «актер театра и кино». В начале 2000-х сотрудничал с Русским драматическим театром Башкирии в Уфе.
В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба. В 2005 году был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.
Именно благодаря этой передаче Алексей полюбился миллионам зрителей. Но, несмотря на бешеные рейтинги, в 2009 году телеигру закрыли.
Примечательно, что артист также пробовал свои силы в кино. Впервые он появился на экране в эпизоде сериала «Адвокат-2», а позже сыграл небольшую роль в нашумевшей комедии «Моя прекрасная няня».
В разные годы Алексей Куличков работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».
В 2005 году телеведущий женился на девушке по имени Лацына. В этом союзе родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году пара развелась.
В 2023 году Алексей сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала фотограф по имени Ольга. Супруги растят дочь Мирославу.
В 2013 году стали известны подробности о личной жизни артиста. В программе «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским появилась информация об отце звезды шоу «Такси». Алексей много лет не виделся с отцом. Он не особо хотел что-то знать о его судьбе. Куличков с детства обижен на отца из-за его регулярных запоев и унижений, которые пришлось переживать всей семье.
Но в программе Куличков, несмотря на закрытый образ жизни, рассказал о встрече с родителем. Он смог помочь запойному отцу.
По его словам, отец так и не извинился перед ним за тяжелые моменты, которые он пережил в детстве.
В 2017 году в программе «На самом деле» отец Алексея объявился вновь, где рассказал о тяжелой судьбе и отметил, что живет на пензенской помойке, питаясь объедками. В передаче мужчина потребовал у известного сына квартиру. В конце шоу Куличков пообещал по мере возможности помочь отцу и купить жилье. На сегодняшний день остается неизвестным, изменилась ли ситуация в семье Куличковых.
Алексей Куличков является ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В 2023 году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».
В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. Позже сам актер опроверг эту информацию.
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Детство и юность
Алексей Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Актер не любит вспоминать свои детские годы из-за пьющего отца, который регулярно устраивал дебоши и держал в страхе не только супругу, но и детей.
«Мама работала в трех местах, чтобы содержать меня с сестрой и братом. До сих пор помню, как мы варили макароны и ели с сахаром или яйцом. Если появлялась тушенка, это был праздник», — рассказывал Куличков в одном из интервью.
С ранних лет Алексей увлекался футболом и даже тренировался в пензенском «Локомотиве». С восьми лет занимался в Детско-юношеском доме творчества, где обучался вокалу и театральному делу.
После школы будущий артист переехал в Москву за лучшей жизнью, но ему не удалось пройти вступительные испытания в театральные вузы. Тогда он вернулся в Пензу. В 1997 году окончил Пензенское училище культуры и искусств, получив диплом по специальности «организация массовых мероприятий и режиссер любительского театра». Будучи студентом, Куличков подрабатывал педагогом-организатором, а также выступал в качестве режиссера в спектаклях.
Вскоре после получения диплома молодой человек вновь стал студентом. Он поступил в Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, которую он окончил в 2001 году. Второе образование Алексей получил по специальности «актер театра и кино». В начале 2000-х сотрудничал с Русским драматическим театром Башкирии в Уфе.
Карьера
В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба. В 2005 году был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.
Именно благодаря этой передаче Алексей полюбился миллионам зрителей. Но, несмотря на бешеные рейтинги, в 2009 году телеигру закрыли.
«В 2009 году произошел ребрендинг телеканала ТНТ, и в то же время был принят закон о такси. Появились приложения, москвичи перестали ловить машину на улице. Мы уже не могли снимать ее по-прежнему и подбирать случайных прохожих. Поэтому телеигра и закрылась», — вспоминал актер.
Алексей Куличков (Фото: кадр из передачи «Такси» на ТНТ)
Примечательно, что артист также пробовал свои силы в кино. Впервые он появился на экране в эпизоде сериала «Адвокат-2», а позже сыграл небольшую роль в нашумевшей комедии «Моя прекрасная няня».
В разные годы Алексей Куличков работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».
Личная жизнь
В 2005 году телеведущий женился на девушке по имени Лацына. В этом союзе родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году пара развелась.
В 2023 году Алексей сообщил, что женился во второй раз. Его избранницей стала фотограф по имени Ольга. Супруги растят дочь Мирославу.
Скандал с пьющим отцом
В 2013 году стали известны подробности о личной жизни артиста. В программе «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским появилась информация об отце звезды шоу «Такси». Алексей много лет не виделся с отцом. Он не особо хотел что-то знать о его судьбе. Куличков с детства обижен на отца из-за его регулярных запоев и унижений, которые пришлось переживать всей семье.
Но в программе Куличков, несмотря на закрытый образ жизни, рассказал о встрече с родителем. Он смог помочь запойному отцу.
Алексей Куличков с отцом (Фото: кадр из передачи «На самом деле»)
«Сейчас отец живет в так называемом «санатории». Я нес этот груз очень долго, пытался его наставить на истинный путь: бросить пить, вернуться к матери, закодироваться. Однако человек выбрал свой путь и в данном случае я его не осуждаю», — говорил актер.
По его словам, отец так и не извинился перед ним за тяжелые моменты, которые он пережил в детстве.
В 2017 году в программе «На самом деле» отец Алексея объявился вновь, где рассказал о тяжелой судьбе и отметил, что живет на пензенской помойке, питаясь объедками. В передаче мужчина потребовал у известного сына квартиру. В конце шоу Куличков пообещал по мере возможности помочь отцу и купить жилье. На сегодняшний день остается неизвестным, изменилась ли ситуация в семье Куличковых.
Чем сейчас занимается Алексей Куличков
Алексей Куличков является ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В 2023 году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».
Алексей Куличков (Фото: кадр из «Первой передачи»)
В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. Позже сам актер опроверг эту информацию.
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