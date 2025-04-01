«Вымя на груди»: Дана Борисова разрешит дочери новую пластическую операцию

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)
Телеведущая Дана Борисова поддерживает желание дочери Полины менять внешность с помощью пластики. Так, Борисова разрешила ей сделать «углы Джоли», вколоть «Оземпик» и сделать коррекцию формы носа.
«И мне, и Поле прежняя форма её носа не нравилась. <…> Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх», — призналась Борисова журналу The Voice.Телеведущая также отметила, что если в будущем её дочь захочет с помощью пластики изменить что-то в своём теле, то она её поддержит. При этом, по словам Борисовой, она будет её главной наставницей в этом деле.
«Никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь», — заявила телеведущая.Напомним, 29 марта, Полина отпраздновала своё 18-летие. В подарок от мамы девушка получила пластическую операцию по коррекции формы носа. По мнению Борисовой, 18 лет — идеальный возраст для того, чтобы исправлять какие-то изъяны своей внешности.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина