Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с 18-летием

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с совершеннолетием. Артист выложил в соцсетях подборку снимков с именинницей, сделанных в разные периоды жизни, и кратко подписал: «Николь — 18! С днём рождения, дочь».
Исполнитель развёлся с Анной Шаплыковой в 2021 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили тёплые отношения. В браке у них родились трое детей: 24-летняя Ева, 15-летний Иван и Николь, которой исполнилось 18.
В честь дня рождения Николь опубликовала серию праздничных снимков. Девушка предстала в алом шелковом платье на бретелях и туфлях на каблуках, собрав длинные волосы в аккуратный хвост. В руках именинница держала букет розовых пионов.
Мать девушки Анна Шаплыкова также поздравила дочь, разместив совместные фото.
Лепс не раз отмечал, что считает себя ответственным за развод с Шаплыковой. По его словам, именно он виноват в разрыве и осознаёт свою роль в произошедшем.
В настоящее время артист состоит в отношениях с Авророй Кибой — 19-летней студенткой из Лондона. Девушка на год старше Николь и, несмотря на учёбу за границей, регулярно прилетает в Москву.
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В честь дня рождения Николь опубликовала серию праздничных снимков. Девушка предстала в алом шелковом платье на бретелях и туфлях на каблуках, собрав длинные волосы в аккуратный хвост. В руках именинница держала букет розовых пионов.
«Мне 18, и это только начало! Совершеннолетняя — официально и красиво», — написала она.
Николь Лепс (фото: Instagram* / nicole.leps)
Мать девушки Анна Шаплыкова также поздравила дочь, разместив совместные фото.
«У этой девочки необыкновенная душа! Ей уже 18», — поздравила Шаплыкова.
Лепс не раз отмечал, что считает себя ответственным за развод с Шаплыковой. По его словам, именно он виноват в разрыве и осознаёт свою роль в произошедшем.
В настоящее время артист состоит в отношениях с Авророй Кибой — 19-летней студенткой из Лондона. Девушка на год старше Николь и, несмотря на учёбу за границей, регулярно прилетает в Москву.
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Дайана Хусинова