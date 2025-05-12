Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)
Покинувший Россию Валерий Меладзе собирается выступить в Риге в конце июня. Однако он может столкнуться с теми же санкциями, что и Кристина Орбакайте, которой недавно запретили въезд в Латвию.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что такие меры могут принять из-за неоднозначной гражданской позиции исполнителя. В ближайшее время латвийские власти будут тщательно проверять всех артистов с российским гражданском, которые планируют выступать в стране.
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«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений», – подчеркнул Рудченко в беседе с изданием «Абзац».Напомним, что в 2022 году Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России, а позднее покинул страну. В ходе одного из выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских неонацистов. При этом открыто он не высказывался о своей гражданской позиции.
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Анастасия Чинкова