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Валерию Меладзе могут закрыть въезд в Латвию вслед за Кристиной Орбакайте

Продюсер Рудченко предположил, что Меладзе могут закрыть въезд в Латвию
Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Покинувший Россию Валерий Меладзе собирается выступить в Риге в конце июня. Однако он может столкнуться с теми же санкциями, что и Кристина Орбакайте, которой недавно запретили въезд в Латвию.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает, что такие меры могут принять из-за неоднозначной гражданской позиции исполнителя. В ближайшее время латвийские власти будут тщательно проверять всех артистов с российским гражданском, которые планируют выступать в стране.

«Меладзе ранее был замечен в антироссийских высказываниях, но я думаю, что данного персонажа очень пристально изучат. Против него могут ввести ряд ограничений», – подчеркнул Рудченко в беседе с изданием «Абзац».
Напомним, что в 2022 году Валерий Меладзе прекратил концертную деятельность в России, а позднее покинул страну. В ходе одного из выступлений в Дубае певец поддержал лозунг украинских неонацистов. При этом открыто он не высказывался о своей гражданской позиции.

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#певец
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#концерт
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с 18-летием
12 мая 2025, 15:37

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Николь с совершеннолетием. Артист выложил в соцсетях подборку снимков с именинницей, сделанных в разные периоды жизни, и кратко подписал: «Николь — 18! С днём рождения, дочь».
Исполнитель развёлся с Анной Шаплыковой в 2021 году. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили тёплые отношения. В браке у них родились трое детей: 24-летняя Ева, 15-летний Иван и Николь, которой исполнилось 18.

В честь дня рождения Николь опубликовала серию праздничных снимков. Девушка предстала в алом шелковом платье на бретелях и туфлях на каблуках, собрав длинные волосы в аккуратный хвост. В руках именинница держала букет розовых пионов.

«Мне 18, и это только начало! Совершеннолетняя — официально и красиво», — написала она.

Николь Лепс (фото: Instagram* / nicole.leps)

Мать девушки Анна Шаплыкова также поздравила дочь, разместив совместные фото.

«У этой девочки необыкновенная душа! Ей уже 18», — поздравила Шаплыкова.

Лепс не раз отмечал, что считает себя ответственным за развод с Шаплыковой. По его словам, именно он виноват в разрыве и осознаёт свою роль в произошедшем.

В настоящее время артист состоит в отношениях с Авророй Кибой — 19-летней студенткой из Лондона. Девушка на год старше Николь и, несмотря на учёбу за границей, регулярно прилетает в Москву.

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«Трэш корово-тракторный»: пользователи Сети окрестили Настю Ивлееву колхозницей после кадров на каблуках с коровой
Настя Ивлеева опубликовала фото на каблуках с коровой и столкнулась с хейтом
12 мая 2025, 15:04

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)

Настя Ивлеева поделилась фотографиями с майских праздников, которые она сделала в деревне.
Блогер устроила фотосессию на фоне сельской местности. Чтобы сняться с коровой, Ивлеева облачилась в элегантный черный топ с открытой спиной, узкую белую юбку средней длины, черные гольфы и белые туфли на каблуке. Для фотографии с трактором Настя переоделась и предстала в кафтане с ярким цветочным принтом, надетом на майку и шорты в бельевом стиле, ковбойских сапогах и крупной соломенной шляпе.

Настя Ивлеева (Фото: Инстаграм* @_agentgirl_)


Фолловеры хоть и счастливы возвращению блогера в социальных сети после скандала из-за «голой вечеринки», но образы прокомментировали неоднозначно. Кто-то даже назвал звезду колхозницей.

«С лопатой просто шик», «Владычица сельского хозяйства», «Когда закончится этот трэш корово-тракторный?», — отметили подписчики.

Сама Настя задалась вопросом под публикацией, кто же она: «Фермерша или фермерка?».

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#фотография
#блогер
#ферма
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Беременная возлюбленная Тимати в бикини на Мальдивах восхитила Алсу и Перминову
12 мая 2025, 15:02

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Валентина Иванова устроила пляжную фотосессию. Беременная возлюбленная рэпера Тимати позировала с обнажённым животом и с цветком в волосах.
Певец и его избранница готовятся стать родителями. Для рэпера малыш станет уже третьим ребёнком, а для Валентины – первенцем. Слухи о беременности модели ходили давно, но она не спешила раскрывать своё положение. Однако ей всё же пришлось это сделать, когда мама Тимати Симона Юнусова случайно опубликовала видео с семейного отдыха, где у Ивановой был виден уже достаточно большой живот.

Теперь девушка открыто демонстрирует беременность. Она опубликовала кадры из новой фотосессии на Мальдивах. Будущая мама предстала в бикини молочного цвета и длинной облегающей юбке в тон. Комплект был украшен ярко-розовым цветочным принтом, сочетающимся с живым цветком в волосах Валентины.

Валентина Иванова (фото: Instagram* @halfbloodval)

Представленные снимки восхитили модель и многодетную маму Елену Перминову и певицу Алсу, которые лайкнули пост возлюбленной рэпера.

Теперь же поклонники гадают, когда Тимати позовёт Иванову замуж. Напомним, что музыкант, будучи дважды отцом, ещё ни разу официально не женился

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#девушка
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Отношения с Алексеем Воробьевым, драка с сотрудниками ГИБДД и тюремное заключение: как живет эскортница Кира Майер
12 мая 2025, 14:55

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)

Кира Майер, чье настоящее имя Дарья Цветкова, прошла путь от вечеринок в Дубае до тюрьмы. Как живет девушка после тюремного заключения и что ее связывает с Алексеем Воробьевым, расскажет «Радио 1».

Провинциалка с амбициями


Кира Майер, она же Дарья Цветкова, родом из Сарапула — небольшого города в Удмуртии. Имя она сменила ещё в школе, чтобы соответствовать будущему московскому образу. После переезда в столицу поступила в РЭУ им. Плеханова и начала подрабатывать в жанре ню-фотосессий.

Затем — стремительный взлёт: заграничные поездки, пластика, элитные бренды. В 2017–2019 годах она активно вела Instagram* и появлялась на телеэкранах, уверяя, что не имеет отношения к эскорту. Рассказывала, что живёт на широкую ногу — аренда квартиры за 150 тысяч в месяц, регулярные смены машин и косметические процедуры почти на полмиллиона рублей.

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На вопросы о доходах уклончиво отвечала: «Меня содержит любимый мужчина». Однако журналисты быстро обнаружили её анкеты на VIP-сайтах знакомств. Один из редакторов «Прямого эфира» под видом бизнесмена устроил с ней встречу.

«Меня везде зовут, и не по одному раз», — заявила Майер во время свидания, за которое мужчина заплатил 95 тысяч рублей.

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)

Скандальный сюжет стал причиной исчезновения Киры из медиапространства — девушка удалила свои аккаунты и отказалась от новых съёмок.

Дорожные инциденты и уголовное дело


Позднее компромат опубликовал и Telegram-канал «Рынок шкур»: в переписках Кира предлагала ночь за 150 тысяч, а доступ к «эксклюзивному контенту» — за дополнительные 2,5 тысячи рублей. Но на этом скандалы не закончились.

В сентябре 2018 года Киру остановили сотрудники ГИБДД на Пресненской набережной: она управляла автомобилем с поддельными правами. Попытка уговорить инспекторов «по-хорошему» не увенчалась успехом и Конфликт закончился рукоприкладством: после угроз и истерики модель применила физическую силу, в том числе укусила одного из сотрудников. По версии следствия, она также попыталась вырвать у полицейских документы.

«У меня начинается истерика, я начинаю плакать. Их было много. Они меня закрыли в машине... В итоге за 15 минут истерики я себе на уголовку нагребла», — рассказывала она в интервью YouTube-каналу «Дневник хача».

Когда попытки давить на жалость и угрозы провалились, девушка предложила полицейским интим — те отказались и оформили протокол.

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)

Позднее суд приговорил её к 1 году и 2 месяцам колонии-поселения по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Мне полтора года дали, представляете? За какую-то царапину. Я уверена, что срок дали потому, что я судье не понравилась!» — возмущалась Майер.

Быт в СИЗО: круассаны не подают


Поначалу Киру держали в мужском изоляторе «Водник», затем перевели в СИЗО № 6 «Печатники». Период адаптации оказался тяжёлым — непривычные условия и конфликты с сокамерницами не способствовали спокойствию.
«Я ведь ничего про тюрьму не знала раньше, у меня была совсем-совсем другая жизнь. Когда на завтра принесли странную кашу, я спросила: "Можно мне горячий круассан, апельсиновый фреш, омлет-микс и сыр?"», — вспоминала она.

Кроме того, девушка жила в камере с 15–20 женщинами. По словам Майер, кто-то враждебно отнёсся к её внешности, другие — проявляли интерес к пластике.

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)

Особо сложной она называла «дедовщину».

«Я убиралась как все. Но я за равноправие. А это раздражало "старосидов". Меня даже кипятком облили», — делилась девушка.

Со временем она начала требовать у администрации СИЗО кровать с ортопедическим матрасом. Несмотря на сложности, Кира сохраняла уверенность, что пребывание в тюрьме может сыграть ей на руку.

«Пэрис Хилтон и Линдси Лохан тоже сидели в тюрьме. И что? Я подумала, тюрьма может пойти в плюс. Поднимет рейтинг», — говорила она.

Жизнь после колонии: блонд, музыка и кино


Выйдя на свободу раньше срока (в СИЗО один день приравнивается к полутора), Кира попыталась вернуться в публичное поле. В 2020 году она вновь активизировалась в соцсетях — теперь уже как платиновая блондинка с ещё более откровенным контентом.

Попробовала себя и в музыке, выпустив трек под названием «Живаго».

Кира Майер (фото: Instagram* / mayer_kirochka)

Однако ни творчество, ни имидж «плохой девчонки» не помогли удержать интерес к её персоне. В январе 2025 года стало известно, что Майер инвестировала в короткометражный фильм о Валентине Терешковой. Проект не состоялся, средства были утеряны.

Кира Майер и Алексей Воробьев


Кира Майер откровенно признаёт, что её эффектная внешность — заслуга пластических хирургов. Модель перенесла целый ряд операций: сделала ринопластику, удалила комки Биша, установила импланты в подбородок, а также увеличила грудь и ягодицы.

Все трансформации, по её словам, были направлены на привлечение обеспеченных мужчин. Одним из них, как утверждала Майер, был певец Алексей Воробьёв — в 2017 году она публиковала фотографии с ним из Дубая. Однако после истории с заключением артист настоял на том, чтобы все упоминания об их общении были удалены.

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Ксения Собчак высмеяла свой наряд на 9 мая
12 мая 2025, 14:55

Ксения Собчак (фото: Instagram* / xenia_sobchak)

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак иронично прокомментировала свой образ, выбранный к 9 Мая. На опубликованных снимках она предстала в наряде от бренда Prada и с шарфом от Dries van Noten, однако внимание пользователей привлёк её необычный головной убор.
По словам Собчак, задуманная стильная деталь неожиданно напомнила ей классическое новогоднее блюдо — селёдку под шубой.

«Селедка под шубой/ Собчак под Prada», — пошутила звезда в своих соцсетях, сопроводив публикацию коллажем из собственной фотографии и изображения салата.

Ксения Собчак (фото: Instagram* / xenia_sobchak)

Подписчики оценили самоиронию телеведущей, отметив, что головной убор действительно вызывает ассоциации с чем-то съедобным и ностальгическим.

Собчак также рассказала, что в последние годы предпочитает проводить День Победы в узком кругу близких друзей — за воспоминаниями, рассказами о семейных историях и под звуки старых военных песен.

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#день победы
#ксения собчак
#мода
#интервью
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