Оксана Самойлова может заработать 21 миллион рублей с розыгрыша в соцсетях

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова планирует провести в своём личном блоге розыгрыш, участники которого должны заплатить по три миллиона рублей.
За такую цену жена рэпера Джигана обещает участникам рост аудитории до 100 тысяч подписчиков в их блогах. Самойлова готова организовать розыгрыш только для семи участников. Если все места будут выкуплены, то блогер заработает 21 миллион рублей.
К слову, пока ещё ни одно место не куплено. Вероятно, причиной такой низкой активности являются слишком дорогостоящие условия розыгрыша, пишет Telegram-канал «Звездач».
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К слову, пока ещё ни одно место не куплено. Вероятно, причиной такой низкой активности являются слишком дорогостоящие условия розыгрыша, пишет Telegram-канал «Звездач».
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Анастасия Чинкова