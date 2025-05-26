Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу

Александр Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей в шоу «Звезды сошлись». Звезда советского кинематографа подчеркнул, что все случилось, когда Россия и Украина были в «нормальных» отношениях. По словам Александра Васильевича, он проверил дом и расплатился с рабочими, но потом не приезжал на дачу целый год из-за съемок в Таиланде.