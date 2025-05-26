Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Новый бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал певец Григорий Лепс. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующие документы. Согласно им, знак регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 41,43.
Таким образом под этим брендом можно будет производить и продавать различную аудио- и видеопродукцию, программное обеспечение, проводить культурно-просветительские выставки, издавать книги, писать кино- и телесценарии. Еще бренд позволит открывать заведения: приюты для животных, клубы, столовые, отели, кальянные и бары.
По информации Роспатента, заявка была подана почти неделю назад, 20 мая.
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Никита Кротов