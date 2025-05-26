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«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей

Панкратов-Черный обвинил украинских строителей в краже крыши на даче
Александр Панкратов-Черный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Александр Панкратов-Черный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Александр Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей в шоу «Звезды сошлись». Звезда советского кинематографа подчеркнул, что все случилось, когда Россия и Украина были в «нормальных» отношениях. По словам Александра Васильевича, он проверил дом и расплатился с рабочими, но потом не приезжал на дачу целый год из-за съемок в Таиланде.
«Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — пояснил гость в эфире.
Панкратов-Черный добавил, что из-за произошедшего инцидента сгнил фундамент второго этажа из-за дождя и снега, поэтому его пришлось снести, а на строительство нового не хватило денег. Сейчас стройку контролирует невестка артиста, пока он работает. Александр Васильевич признался, что мечтает о том, чтобы переночевать на даче.

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«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов
Вика Цыганова уверена, что «пляшущие на крестах» звезды работают на врагов РФ
26 мая 2025, 11:56

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм* @tsiganova_fashion)

Вика Цыганова высказалась об «отмывании» уехавших из РФ артистов. В своем блоге певица назвала «пляшущих на крестах» коллег «инструментом врагов» страны.
Цыганова обратила внимание на то, что за последний месяц в России снова вспомнили о звездах, которые, по слухам, эмигрировали и зарабатывали за границей. По словам исполнительницы, весь шоу-бизнес необходимо воспринимать как инструмент врагов, который направлен на уничтожение русской культуры.

«Ну что тут сказать, у России есть путь — это путь Святой Руси. Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России», — написала Цыганова.

Напомним, певица регулярно критикует звезд российского шоу-бизнеса.

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«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей

Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой

Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»

*Запрещен в РФ
#певица
#страны
#рф
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Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой
Игнатов рассказал, как по ночам искал арбузы для беременной фигуристки Трусовой
26 мая 2025, 11:09

Александра Трусова и Макар Игнатов (Фото: Instagram* @avtrusova)

20-летняя Александра Трусова и 24-летний Макар Игнатов готовятся стать родителями. По словам спортсменки, ее первая беременность протекает хорошо.
Макар Игнатов рассказал, как по ночам ходил за арбузами, чтобы порадовать возлюбленную.

«Я за арбузом ходил два раза», — признался фигурист в беседе с «7Дней».

Саша с Макаром планируют делить заботы о малыше поровну, открыто признаваясь, что очень рады ребенку.

Напомним, влюбленные поженились 17 августа прошлого года, организовав свадьбу всего за несколько месяцев.

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*Запрещен в РФ
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#рф
#спортсмены
#дети
#отношения
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Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»
26 мая 2025, 10:15

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Олег Шепс, участник шоу «Битва экстрасенсов» и младший брат медиума Александра Шепса, сегодня находится на волне популярности. Харизма сделала его настоящим секс-символом проекта, собравшим армию преданных поклонниц. Недавно 27-летний экстрасенс дал откровенное интервью олимпийской чемпионке Евгении Медведевой, раскрыв множество интересных деталей о своей работе и популярном проекте. Подробности — в материале «Радио 1».

Общение с мертвыми на «Битве экстрасенсов»

Один из самых частых вопросов, который ему задают, касается общения с потусторонним миром. На экране контакт с духами выглядит просто и даже буднично, словно вызвать умершего — обычное дело. Однако в реальности, как признается Шепс, эта практика требует огромных энергетических затрат и особой подготовки, о чем зрители часто даже не догадываются.

По его словам, за кадром «Битвы экстрасенсов» скрывается куда более сложная и порой опасная работа, далекая от телевизионной зрелищности.

«На экране всё выглядит просто: пришёл, щёлкнул пальцами — и вот уже общаешься с потусторонним миром», — иронично замечает Олег Шепс.

Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»
Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Молодой экстрасенс признаётся, что подобные практики даются ему крайне тяжело — как физически, так и эмоционально. Эффект имеет накопительный характер: после интенсивных съёмок порой требуются недели на восстановление энергетического баланса. Зрители не видят всей подноготной процесса — монтажеры вырезают многочасовую подготовку к испытаниям. Шепс начинает настраиваться на контакт с потусторонним миром за сутки до съёмок, а за несколько часов до начала и вовсе погружается в особое состояние.

Интересно, что подходы у медиумов разные: например, Влад Череватый использует в ритуалах могильную землю. Шепс же признаётся, что подобные методы ему не близки. Более того, иногда души умерших являются к нему самопроизвольно — без каких-либо специальных призывов или обрядов.

«Это не шоу, а серьёзная работа с тонкими материями», — подчёркивает экстрасенс.

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Разоблачение мага?

Участники мистических шоу часто становятся объектами сплетен, и Олег Шепс не исключение. Недавно в сети обсуждали скандальную историю: якобы во время сеанса экстрасенс использовал специальное приложение, чтобы узнать личные данные клиентки — имя её матери и род занятий. Шепс категорически опроверг эти слухи, назвав их авторов «хайпожорами», которые зарабатывают на чужой репутации.

«Мои сеансы длятся целый час. Разве можно провести полноценную консультацию, зная только имя и профессию человека?» — возмущается медиум.

Соперничество с братом

Особый интерес вызывают отношения между братьями Шепсами — самыми харизматичными фигурами в мире телевизионной магии. Во время интервью с Евгенией Медведевой всплыл забавный эпизод: когда Александр Шепс позвонил их матери Людмиле в эфире у Иды Галич, та неожиданно заявила, что старший сын «посильнее в магии». Этот момент лишь подогрел интерес публики к вопросу — существует ли между братьями скрытое соперничество?

«Мы совершенно разные. Но именно это делает нашу семейную магическую династию такой особенной», — заявил экстрасенс.
Хотя, как признаётся младший Шепс, после таких материнских оценок он иногда в шутку требует у брата «вернуть украденные силы».

Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Сердце Шепса свободно

Личная жизнь медиума остаётся за закрытыми дверями — Шепс принципиально избегает обсуждения этой темы. Ходившие слухи о романе с коллегой Ириной Игнатенко он категорически опроверг. Известно лишь, что в 2022 году он пережил расставание, а осенью 2024-го на шоу признался Марату Башарову о пережитом предательстве. На вопрос о текущем статусе сердца экстрасенс лаконично ответил: «Свободно».

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*запрещён в РФ.
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#скандал
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Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей
Родители Аллы Довлатовой подарили своей внучке квартиру за 56 млн рублей
26 мая 2025, 10:10

Алла Довлатова (Фото: Instagram*, @alla_dovlatova)

Средняя дочь телеведущей и актрисы Аллы Довлатовой Александра будет жить новой квартире — такой дорогостоящий подарок ей сделали бабушка и дедушка (родители Аллы). Об этом Довлатова рассказала в шоу «Звезды сошлись».
Площадь жилья — 60 кв. м, а цена на данный момент составляет 56 млн рублей. Двухкомнатная квартира расположена в элитном жилом комплексе. Чтобы купить недвижимость, родители телеведущей продали дом в Санки-Петербурге, квартиру приобрели на стадии строительства.
В планах артистки сделать ремонт: прихожую покрасить в оливковый цвет, спальню — в нежно-персиковый, а кухню — в белый.
«Дочь моя вышла замуж, родила ребенка. Свою старую квартиру, которую я много лет сдавала, я отремонтировала, и теперь они живут там, рядом со мной. А это квартира для средней дочери — Саши, пенсионеры решили сделать ей подарок», — рассказала Довлатова.
Ранее покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова** пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве.

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*запрещён в РФ.
**признана в РФ иноагентом.
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«Мне казалось, что сердце остановится»: Дмитрий Соловьев раскрыл, как сделал предложение Дине Авериной
Дмитрий Соловьев рассказал, как сделал предложение Дине Авериной
26 мая 2025, 10:09

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина (Фото: Инстаграм* @dinaaverina98)

Фигурист Дмитрий Соловьев в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение художественной гимнастке Дине Авериной.
По словам спортсмена, у него было много вариантов, как сделать предложение.

«Сделать что‑то очень громкое, пафосное, красивое. Но, так как мы люди скромные и не любим ажиотажа, всё произошло дома за ужином 14 февраля. Я готовился к этому два часа. Мне казалось, что сердце остановится. Это было очень волнительно и даже не сравнимо с выходом на лед на Олимпиаде или чемпионате мира. Это особенный момент во всех смыслах жизни», — поделился Соловьев.

Аверина рассказала, что почувствовала сильное волнение избранника.

«Я стала догадываться, что он хочет сделать предложение, но не стала говорить об этом. Подождала, когда он сам соберется с мыслями. Минут через пять Дима сделал мне предложение, но я не ожидала и очень удивилась», — добавила Дина.

Свадьба влюбленных намечена на 7 июля текущего года.

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*Запрещен в РФ
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#любовь
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