«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей

Александр Панкратов-Черный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Александр Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей в шоу «Звезды сошлись». Звезда советского кинематографа подчеркнул, что все случилось, когда Россия и Украина были в «нормальных» отношениях. По словам Александра Васильевича, он проверил дом и расплатился с рабочими, но потом не приезжал на дачу целый год из-за съемок в Таиланде.
«Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — пояснил гость в эфире.Панкратов-Черный добавил, что из-за произошедшего инцидента сгнил фундамент второго этажа из-за дождя и снега, поэтому его пришлось снести, а на строительство нового не хватило денег. Сейчас стройку контролирует невестка артиста, пока он работает. Александр Васильевич признался, что мечтает о том, чтобы переночевать на даче.
Читайте также:
Макар Игнатов рассказал о капризах беременной Александры Трусовой
Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»
Дочери Аллы Довлатовой подарили квартиру стоимостью 56 млн рублей
Никита Кротов