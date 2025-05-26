«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм* @tsiganova_fashion)
Вика Цыганова высказалась об «отмывании» уехавших из РФ артистов. В своем блоге певица назвала «пляшущих на крестах» коллег «инструментом врагов» страны.
Цыганова обратила внимание на то, что за последний месяц в России снова вспомнили о звездах, которые, по слухам, эмигрировали и зарабатывали за границей. По словам исполнительницы, весь шоу-бизнес необходимо воспринимать как инструмент врагов, который направлен на уничтожение русской культуры.
Напомним, певица регулярно критикует звезд российского шоу-бизнеса.
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«Ну что тут сказать, у России есть путь — это путь Святой Руси. Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России», — написала Цыганова.
Напомним, певица регулярно критикует звезд российского шоу-бизнеса.
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