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«Не по моей вине»: Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире

Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире
Лера Кудрявцева (Фото: Telegram, @@lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram, @@lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева заявила, что намерена судиться со страховой компанией, которая считает, что телеведущая является виновницей потопа в её квартире.
Кудрявцева рассказала, что ЧП произошло зимой. В тот момент телеведущей не было в России — она находилась в Дубае. Недвижимость артистки, в отличие от соседской, не была застрахована. Лера Кудрявцева уверяет, что потоп произошёл по вине ТСЖ.
«У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы. Я была в отпуске. Лопнула батарея, вылетела пробка, и пошёл кипяток», — пояснила телеведущая в программе «Звезды сошлись».
О случившемся Кудрявцевой сообщили по телефону соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело.
«Короче, там ужас, что было. <…> В конечном итоге, неважно как, зашли в квартиру, у меня плавало всё. Плавали ковры, вздыбился пол. Ужас», — поделилась артистка.
От Леры Кудрявцевой требуют большую сумму компенсации, однако телеведущая заверила: она будет судиться до конца, чтобы доказать свою непричастность к потопу.
«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это всё ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — заключила телеведущая.
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Таким образом под этим брендом можно будет производить и продавать различную аудио- и видеопродукцию, программное обеспечение, проводить культурно-просветительские выставки, издавать книги, писать кино- и телесценарии. Еще бренд позволит открывать заведения: приюты для животных, клубы, столовые, отели, кальянные и бары.

По информации Роспатента, заявка была подана почти неделю назад, 20 мая.

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Цыганова обратила внимание на то, что за последний месяц в России снова вспомнили о звездах, которые, по слухам, эмигрировали и зарабатывали за границей. По словам исполнительницы, весь шоу-бизнес необходимо воспринимать как инструмент врагов, который направлен на уничтожение русской культуры.

«Ну что тут сказать, у России есть путь — это путь Святой Руси. Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России», — написала Цыганова.

Напомним, певица регулярно критикует звезд российского шоу-бизнеса.

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Пробил информацию о клиентке через приложение: исповедь Олега Шепса и правда о шоу «Битва экстрасенсов»
26 мая 2025, 10:15

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Олег Шепс, участник шоу «Битва экстрасенсов» и младший брат медиума Александра Шепса, сегодня находится на волне популярности. Харизма сделала его настоящим секс-символом проекта, собравшим армию преданных поклонниц. Недавно 27-летний экстрасенс дал откровенное интервью олимпийской чемпионке Евгении Медведевой, раскрыв множество интересных деталей о своей работе и популярном проекте. Подробности — в материале «Радио 1».

Общение с мертвыми на «Битве экстрасенсов»

Один из самых частых вопросов, который ему задают, касается общения с потусторонним миром. На экране контакт с духами выглядит просто и даже буднично, словно вызвать умершего — обычное дело. Однако в реальности, как признается Шепс, эта практика требует огромных энергетических затрат и особой подготовки, о чем зрители часто даже не догадываются.

По его словам, за кадром «Битвы экстрасенсов» скрывается куда более сложная и порой опасная работа, далекая от телевизионной зрелищности.

«На экране всё выглядит просто: пришёл, щёлкнул пальцами — и вот уже общаешься с потусторонним миром», — иронично замечает Олег Шепс.

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Отношения с Шепсом, роман с заключенным и сын от неизвестного: как живет Мэрилин Керро после «Битвы экстрасенсов»

Молодой экстрасенс признаётся, что подобные практики даются ему крайне тяжело — как физически, так и эмоционально. Эффект имеет накопительный характер: после интенсивных съёмок порой требуются недели на восстановление энергетического баланса. Зрители не видят всей подноготной процесса — монтажеры вырезают многочасовую подготовку к испытаниям. Шепс начинает настраиваться на контакт с потусторонним миром за сутки до съёмок, а за несколько часов до начала и вовсе погружается в особое состояние.

Интересно, что подходы у медиумов разные: например, Влад Череватый использует в ритуалах могильную землю. Шепс же признаётся, что подобные методы ему не близки. Более того, иногда души умерших являются к нему самопроизвольно — без каких-либо специальных призывов или обрядов.

«Это не шоу, а серьёзная работа с тонкими материями», — подчёркивает экстрасенс.

Олег Шепс (Фото: Instagram*@ shepsolegofficial)

Разоблачение мага?

Участники мистических шоу часто становятся объектами сплетен, и Олег Шепс не исключение. Недавно в сети обсуждали скандальную историю: якобы во время сеанса экстрасенс использовал специальное приложение, чтобы узнать личные данные клиентки — имя её матери и род занятий. Шепс категорически опроверг эти слухи, назвав их авторов «хайпожорами», которые зарабатывают на чужой репутации.

«Мои сеансы длятся целый час. Разве можно провести полноценную консультацию, зная только имя и профессию человека?» — возмущается медиум.

Соперничество с братом

Особый интерес вызывают отношения между братьями Шепсами — самыми харизматичными фигурами в мире телевизионной магии. Во время интервью с Евгенией Медведевой всплыл забавный эпизод: когда Александр Шепс позвонил их матери Людмиле в эфире у Иды Галич, та неожиданно заявила, что старший сын «посильнее в магии». Этот момент лишь подогрел интерес публики к вопросу — существует ли между братьями скрытое соперничество?

«Мы совершенно разные. Но именно это делает нашу семейную магическую династию такой особенной», — заявил экстрасенс.
Хотя, как признаётся младший Шепс, после таких материнских оценок он иногда в шутку требует у брата «вернуть украденные силы».

Александр Шепс (Фото: кадр из программы «Экстрасенсы. Битва сильнейших»)

Сердце Шепса свободно

Личная жизнь медиума остаётся за закрытыми дверями — Шепс принципиально избегает обсуждения этой темы. Ходившие слухи о романе с коллегой Ириной Игнатенко он категорически опроверг. Известно лишь, что в 2022 году он пережил расставание, а осенью 2024-го на шоу признался Марату Башарову о пережитом предательстве. На вопрос о текущем статусе сердца экстрасенс лаконично ответил: «Свободно».

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*запрещён в РФ.
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