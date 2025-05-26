«Не по моей вине»: Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram, @@lerakudryavtseva)
Лера Кудрявцева заявила, что намерена судиться со страховой компанией, которая считает, что телеведущая является виновницей потопа в её квартире.
Кудрявцева рассказала, что ЧП произошло зимой. В тот момент телеведущей не было в России — она находилась в Дубае. Недвижимость артистки, в отличие от соседской, не была застрахована. Лера Кудрявцева уверяет, что потоп произошёл по вине ТСЖ.
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«У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы. Я была в отпуске. Лопнула батарея, вылетела пробка, и пошёл кипяток», — пояснила телеведущая в программе «Звезды сошлись».О случившемся Кудрявцевой сообщили по телефону соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело.
«Короче, там ужас, что было. <…> В конечном итоге, неважно как, зашли в квартиру, у меня плавало всё. Плавали ковры, вздыбился пол. Ужас», — поделилась артистка.От Леры Кудрявцевой требуют большую сумму компенсации, однако телеведущая заверила: она будет судиться до конца, чтобы доказать свою непричастность к потопу.
«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это всё ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — заключила телеведущая.Читайте также:
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Анастасия Чубина