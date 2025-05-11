«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)
Фанаты гадают, ждет ли Агата Муцениеце ребенка от Петра Дранги. Все дело в ее новом ролике, где «ветер намекнул» на округлившийся живот. Видео актрисы в свободной одежде и новости о помолвке подогрели слухи о скором пополнении у пары. Поклонники с нетерпением ждут подтверждения, хотя конкретных заявлений пока нет, передает «StarHit».
36-летняя звезда, всегда блиставшая стройной фигурой и облегающими нарядами, удивила публику в последнем видео. Ее силуэт и выбор одежды вызвали подозрения о беременности.
Агата снялась в свободной джинсовой рубашке и белой куртке, которую сильно раздувал ветер — создалась иллюзия округлившегося живота. Часть подписчиков отметила, что выбор одежды Муцениеце позволил бы с легкостью скрыть «небольшие внешние изменения».
Слухи о возможности скорой беременности у Агаты ходят уже какое-то время. Новость 2 мая, что актриса согласилась выйти замуж за певца Дрангу, когда Агата показала кольцо и букет, только добавила поклонникам «уверенности». К тому же Муцениеце недавно объявила, что временно уходит из кабаре, но не указала причину.
При этом Агата уже является мамой. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, но он принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
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Агата снялась в свободной джинсовой рубашке и белой куртке, которую сильно раздувал ветер — создалась иллюзия округлившегося живота. Часть подписчиков отметила, что выбор одежды Муцениеце позволил бы с легкостью скрыть «небольшие внешние изменения».
Слухи о возможности скорой беременности у Агаты ходят уже какое-то время. Новость 2 мая, что актриса согласилась выйти замуж за певца Дрангу, когда Агата показала кольцо и букет, только добавила поклонникам «уверенности». К тому же Муцениеце недавно объявила, что временно уходит из кабаре, но не указала причину.
Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)
«Я сегодня сыграла свое заключительно шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершено другую себя. Я ухожу, но я вернусь. Не в этом году, но в следующем обязательно вернусь», — сообщала она.Роман Агаты и Петра стал известен в конце 2024 года, когда они появились вместе на премьере фильма «Братья», не скрывая чувств. С тех пор пара открыто делится моментами совместной жизни, от светских выходов до семейного отдыха. Поклонники уверены, что скорая свадьба и слухи о ребенке — знак исполнения мечты пары о малыше, и уже предвкушают, каким красивым будет их будущий ребенок.
При этом Агата уже является мамой. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, но он принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева