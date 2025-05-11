«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги

Фанаты гадают, ждет ли Агата Муцениеце ребенка от Петра Дранги. Все дело в ее новом ролике, где «ветер намекнул» на округлившийся живот. Видео актрисы в свободной одежде и новости о помолвке подогрели слухи о скором пополнении у пары. Поклонники с нетерпением ждут подтверждения, хотя конкретных заявлений пока нет, передает «StarHit».