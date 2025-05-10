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Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка

Анастасия Наточий (Фото: кадр из шоу «Пацанки Рулят»)

Анастасия Наточий (Фото: кадр из шоу «Пацанки Рулят»)

Участница 6 сезона «Пацанок» и проекта «Пацанки Рулят» Анастасия Наточий готовится стать мамой. Финалистка реалити-шоу, больше известная как Наташа Резкая, поделилась радостной новостью о беременности, сняв короткий клип, где обнимается с любимым и показывает снимки УЗИ.
28-летняя Анастасия, активная в соцсетях, весь день интриговала аудиторию, обещая важное объявление. В конечном итоге она выложила фото после УЗИ, подтвердив, что ждет ребенка на 18-й неделе. Токсикоз заставил ее временно исчезнуть из онлайна, но теперь, когда самочувствие улучшилось, девушка с радостью готовится к новой роли.

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«Я хочу поделиться с вами сокровенным… Я знаю, многие догадывались, спасибо кто просто ждал, когда я расскажу. Мне хотелось подольше побыть в этом состоянии, хоть оно было далеко нелегким. (...) Я работала с психологом, подготавливалась морально, теперь я готова к новой главе! Я стану мамой. Малыш, мы с папой очень ждем тебя!», — порадовалась молодая мама.
Анастасия Наточий с любимым показывает УЗИ (Фото: Instagram* @rezkaya.baby)

Наточий узнала о беременности случайно, планируя операцию по увеличению груди. Ее предупредили, что лучше проверить, точно ли она не «в положении».

«Какое было мое удивление, когда я узнала, что у него я уже сидела с малышом! Хотела большие сиськи — получила. Девочки, у меня уже размер 3. Вот тебе и сделала сиськи», — отшутилась она.
Девушка призналась, что подходит к идее материнства ответственно, чтобы стать лучшей мамой. Она отметила, что росла, считай, «без родителей» (семейные обстоятельства были сложными) и понимает, чего делать в отношении малыша не стоит. Анастасия полна решимости окружить ребенка любовью, черпая силы в своем непростом прошлом.

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Прилучный и Брутян страстно целовались в бассейне
10 мая 2025, 22:16

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян страстно целовались в бассейне. Соответствующее видео есть в соцсетях звезды сериала «В клетке».
«Открыли для себя новое место силы. И пусть, как говорится, весь мир подождет», — поделилась Брутян.

Женщина в коричневом бикини предстала перед «мажором», соскользнув к нему с бортика.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

Поклонники не упустили шанса восхититься парой. Пользователи отметили, что на такую любовь «приятно смотреть».

«Ну какие же вы сладкие», «Будьте всегда такими счастливыми, как сейчас!», «Приятно посмотреть на такую любовь», «От всего сердца вам завидую! Счастливчики!» — восторгались фанаты.

Прилучный опубликовал фото возлюбленной с сыном, отметив, что «иногда хочется остановить момент, чтоб он еще немного продлился».

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Подписчики Пугачевой возмутились ее поздравлением с Днем Победы
10 мая 2025, 21:10

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Поздравление певицы Аллы Пугачевой возмутило ее подписчиков в соцсетях. По мнению некоторых из них, Примадонна «И тут всё перевернула». Накануне исполнительница хита «Позови меня с собой» выложила фото Вечного огня, сопроводив его словами из своей песни «Скупимся на любовь».
«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — писала Пугачева.

Комментаторы напомнили ей, что 9 Мая — это День Победы, а не День скорби.

«…Наши деды и прадеды именно радовались Победе!!! И, конечно, это праздник со слезами на глазах, но это праздник!!!» — написала одна поклонница.
Другая же подметила, что Алла Борисовна «и тут все перевернула». Остальные пользователи поддержали возмутившихся.

Сама Примадонна отвечать не стала, но нашлись и те, кто не считает 9 Мая «поводом для веселья». По словам одного из подписчиков, его дед, будучи военным летчиком, и бабушка, пережившая блокаду Ленинграда, старались не вспоминать о тех днях.

«…Только 9 Мая собирались всей семьей, смотрели многочисленные медали, ордена дедушки.
Он никогда не говорил о войне, сразу резко замолкал и грустнел», — написал он.
Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. При этом она оскорбляла соотечественников, называя «рабами».

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«Чтобы я об этом не знала»: бывшая жена Паши Техника обратилась к его друзьям
Карицкая запретила друзьям Паши Техника подходить к его могиле
10 мая 2025, 20:17

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)

Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) попросила друзей исполнителя не подходить к его могиле. Женщина убеждена, что эти люди интересовались только деньгами певца.
«Друзей», которые довели Пашу до могилы, попрошу вообще туда не приходить, либо так, чтобы я об этом не знала», — подчеркнула она.
Карицкая добавила, что без согласования с ней или с родителями Техника не получится создать никакой мерч с исполнителем. В противном случае блогер пойдет в суд.

«Есть люди, с которыми согласовано, а есть те, кто делает отсебятину, лишь бы наживиться», — отметила Ева.
Паша Техник умер 4 апреля в одной из тайских больниц в результате полиорганной недостаточности на 41-м году жизни.

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10 мая 2025, 18:50

Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

10 мая магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отмечает 70-летие. Впервые появился в шоу в 26 лет и с тех пор остается одним из символов программы.
Подробнее о личной жизни, доходах и карьере магистра — в материале «Радио 1».

Когда Александр Друзь выиграл первый интеллектуальный конкурс


Александр Абрамович Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде. Родители будущего знатока занимались его интеллектуальным развитием еще с малых лет.

«Впервые читать мне начал папа, когда мне было два месяца. Мама говорила отцу: "Что ты делаешь? Он же еще не понимает!"На что отец отвечал: "Ничего подобного! Возможно, слова еще не разбирает, но ритм, музыку стиха — чувствует!"», — рассказывал Друзь в одном из интервью.

По его словам, в их семье было заведено, что «книжка такой же необходимый предмет, как вилка, ложка, горшок, зубная щетка — предмет, без которого нельзя обходиться». В девять лет Александр выиграл первую интеллектуальную викторину.

После школы Друзь получил специальность техника-электрика в Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме, затем окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и более десяти лет работал программистом.

Как Александр Друзь попал на «Что? Где? Когда?»


Жизнь Александра кардинально изменилась, когда он попал на отборочный турнир программы «Что? Где? Когда?». Согласно одной из версий, участники должны были ответить на вопрос — почему коровы любят пастись вблизи железной дороги. Друзь ответил, что гудок локомотива напоминает им рев быка перед соитием. Версия была неверной, однако она понравилась автору и ведущему шоу Владимиру Ворошилову.

Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Что? Где? Когда?»)

Дебют Друзя в передаче состоялся в 1981 году, а уже через год он стал первым игроком, кого дисквалифицировали за подсказку. Александр Абрамович является шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», «Бриллиантовая сова», рекордсменом по числу проведенных игр — 101 (на июнь 2022 года) и побед — 60.

Личная жизнь Александра Друзя


Со своей женой Еленой Александр Друзь познакомился еще в начальной школе, а романтические отношения между ними завязались только в старших классах. В счастливом браке родились две дочери — Инна и Марина. Обе девушки пошли по стопам отца и стали участницами «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что каждая из них завоевала по «Хрустальной сове».

Скандал с Александром Друзем на шоу «Кто хочет стать миллионером?»


В 2019 году редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* публично обвинил знатока в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, за три дня до съемок Друзь предложил ему 800 тыс рублей в обмен на правильные ответы. В качестве доказательств Бер* приложил записи телефонных разговоров. По его словам, Друзь хотел выиграть 3 млн рублей.

Александр Розенбаум и Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Кто хочет стать миллионером?»)

Друзь же утверждал, что подкуп предложил сам Бер*, а он его не принял. В ходе игры, которая состояла из 15 вопросов, Александр Друзь дал четыре известных ему ранее ответа, после чего последовали замененные Бером* вопросы. В результате знаток со своим коллегой Виктором Сидневым смогли выиграть только 200 тыс рублей.

Примечательно, что программа так и не вышла на экраны. Бер и Друзь* были временно отстранены от эфира, а выигрыш аннулировал. В мае 2019 года Друзь извинился за этот инцидент.

Обвинение Александра Друзя в сексуальных домогательствах


Летом 2020 года магистр снова оказался в центре скандала. Бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила знатока в сексуальных домогательствах. По ее заверению, в перерыве между раундами турнира в Калининграде 16-летняя школьница попросила сфотографироваться с кумиром. Друзь сначала обнял ее за талию, а потом взял за грудь.

После этого скандального заявления другая девушка, Виктория Маяковская, сообщила о непристойном поведении магистра на форуме «Всмысле».

Сбежал ли Александр Друзь в Штаты


Дочери знаменитого магистра уже давно не живут в России. Инна Друзь уехала в 2014-м вслед за мужем, получившим грин-карту в Соединенных Штатах. Марина Друзь живёт в Швейцарии.

Слухи о том, что Друзь поехал за своими детьми на Запад, появились из-за его поездок в Калифорнию, где он презентовал книги. Однако Александр Друзь все же вернулся в Россию.

Миллионные доходы Александра Друзя


То, что Друзь остался в РФ, подтверждают не только его участие в мероприятиях, но и обнаруженная недвижимость в Санкт-Петербурге на десятки миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, магистр владеет двумя квартирами, одна из которых находится недалеко от метро «Площадь Восстания» (стоимость – около 22 млн рублей), а другая — на улице Рубинштейна (примерная стоимость равняется 55 млн рублей).

Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Согласно информации Telegram-канала, Друзь может заработать до 1 млн рублей за вечер на проведении частных интеллектуальных игр.

Александр Друзь по-прежнему остается магистром клуба. В апреле 2022-го он провел 100-ю игру клуба и выиграл турнир со счетом 6:5. Также магистр пишет книги для детей.

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«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение
Альбина Джанабаева вручила Валерию Меладзе открытку с вопросом о другой жене
10 мая 2025, 18:41

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева разыграла певца Валерия Меладзе. Исполнительница вручила мужу открытку с изображенной на ней свиньей и провокационным вопросом.
В своем блоге Альбина опубликовала ролик, в котором запечатлела реакцию Валерия. Когда Меладзе открыл открытку, то увидел надпись: «Улыбнись! Если хочешь другую жену».

Певец не смог сдержать улыбку, но буквально через несколько секунд театрально нахмурил брови. Таким образом, он дал понять, что разводиться с супругой не собирается.

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