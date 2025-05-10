Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка

Анастасия Наточий (Фото: кадр из шоу «Пацанки Рулят»)
Участница 6 сезона «Пацанок» и проекта «Пацанки Рулят» Анастасия Наточий готовится стать мамой. Финалистка реалити-шоу, больше известная как Наташа Резкая, поделилась радостной новостью о беременности, сняв короткий клип, где обнимается с любимым и показывает снимки УЗИ.
28-летняя Анастасия, активная в соцсетях, весь день интриговала аудиторию, обещая важное объявление. В конечном итоге она выложила фото после УЗИ, подтвердив, что ждет ребенка на 18-й неделе. Токсикоз заставил ее временно исчезнуть из онлайна, но теперь, когда самочувствие улучшилось, девушка с радостью готовится к новой роли.
Наточий узнала о беременности случайно, планируя операцию по увеличению груди. Ее предупредили, что лучше проверить, точно ли она не «в положении».
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«Я хочу поделиться с вами сокровенным… Я знаю, многие догадывались, спасибо кто просто ждал, когда я расскажу. Мне хотелось подольше побыть в этом состоянии, хоть оно было далеко нелегким. (...) Я работала с психологом, подготавливалась морально, теперь я готова к новой главе! Я стану мамой. Малыш, мы с папой очень ждем тебя!», — порадовалась молодая мама.
Анастасия Наточий с любимым показывает УЗИ (Фото: Instagram* @rezkaya.baby)
Наточий узнала о беременности случайно, планируя операцию по увеличению груди. Ее предупредили, что лучше проверить, точно ли она не «в положении».
«Какое было мое удивление, когда я узнала, что у него я уже сидела с малышом! Хотела большие сиськи — получила. Девочки, у меня уже размер 3. Вот тебе и сделала сиськи», — отшутилась она.Девушка призналась, что подходит к идее материнства ответственно, чтобы стать лучшей мамой. Она отметила, что росла, считай, «без родителей» (семейные обстоятельства были сложными) и понимает, чего делать в отношении малыша не стоит. Анастасия полна решимости окружить ребенка любовью, черпая силы в своем непростом прошлом.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева