Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка

Поздравление певицы Аллы Пугачевой возмутило ее подписчиков в соцсетях. По мнению некоторых из них, Примадонна «И тут всё перевернула». Накануне исполнительница хита «Позови меня с собой» выложила фото Вечного огня, сопроводив его словами из своей песни «Скупимся на любовь».