Российская модель Анна Вьялицина пришла на бранч в Нью-Йорке без белья

Анна Вьялицына (Фото: Инстаграм* @annev)
Российская модель Анна Вьялицына посетила престижный бранч Brunello Cucinelli в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Леди Mail.ru».
Появление 39-летней знаменитости стало главным поводом для обсуждения в светских кругах. Для мероприятия Вьялицына выбрала белый жакет с глубоким декольте, который она надела на голое тело. Образ дополнили черная сумка, босоножки на тонкой подошве и массивные золотые украшения.
Стоит отметить, что широкую известность модель получила после романа с Адамом Левином, солистом группы Maroon 5, и участия в показах Victoria’s Secret.
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