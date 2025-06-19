«Пока ничто не сравнится!»: Фигуристка Загитова раскрыла, когда испытала самый большой стресс в жизни

19 июня 2025, 02:04

Алина Загитова заявила, что величайшим стрессом в ее жизни стала сдача госэкзаменов

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Алина Загитова откровенно рассказала, что стало самым большим стрессом в ее жизни. Фигуристка поделилась моментом сильнейших переживаний, сравнив его с испытаниями на льду и запуском собственных проектов.





23-летняя олимпийская чемпионка и единственная российская одиночница, которая завоевала все мировые титулы в фигурном катании, поделилась, что самый сильный стресс испытывала ни на одном из своих выступлений на льду, а во время учебы. Слова спортсменки приводит Sport24 со ссылкой на ее интервью «Антенне-Телесемь».



Загитова призналась, что экзамены в РАНХиГС превзошли по напряжению любые спортивные соревнования и запуск собственного шоу. Изначально фигуристка отвечала на вопросы о собственных ощущениях относительно проектов «Ассоль» и «Хранители времени».





«Наверное, это мой спортивный характер: идти и делать, несмотря ни на что. Был не страх, скорее переживания, но, мне кажется, они случаются у всех, кто запускает свой проект. Когда ты погружен в процесс, начинаешь переживать по мере приближения к премьере. (....) Но, признаюсь, сильнее я переживала, когда сдавала госэкзамены в академии. Пока ничто с ними не сравнится!», — заявила Загитова.