«Пока ничто не сравнится!»: Фигуристка Загитова раскрыла, когда испытала самый большой стресс в жизни
Алина Загитова откровенно рассказала, что стало самым большим стрессом в ее жизни. Фигуристка поделилась моментом сильнейших переживаний, сравнив его с испытаниями на льду и запуском собственных проектов.
23-летняя олимпийская чемпионка и единственная российская одиночница, которая завоевала все мировые титулы в фигурном катании, поделилась, что самый сильный стресс испытывала ни на одном из своих выступлений на льду, а во время учебы. Слова спортсменки приводит Sport24 со ссылкой на ее интервью «Антенне-Телесемь».
Загитова призналась, что экзамены в РАНХиГС превзошли по напряжению любые спортивные соревнования и запуск собственного шоу. Изначально фигуристка отвечала на вопросы о собственных ощущениях относительно проектов «Ассоль» и «Хранители времени».
«Наверное, это мой спортивный характер: идти и делать, несмотря ни на что. Был не страх, скорее переживания, но, мне кажется, они случаются у всех, кто запускает свой проект. Когда ты погружен в процесс, начинаешь переживать по мере приближения к премьере. (....) Но, признаюсь, сильнее я переживала, когда сдавала госэкзамены в академии. Пока ничто с ними не сравнится!», — заявила Загитова.Ранее Загитова продемонстрировала в соцсетях еще один талант: она исполнила на фортепиано трек из фильма «1+1». Видео с игрой на музыкальном инструменте появилось в ее личном блоге, клип был снят поздней ночью. Олимпийская чемпионка сыграла композицию «Experience» 69-летнего итальянского композитора Людовико Эйнауди.
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