«Отец года»: Тарасов снова проводит время с 17-летней Ангелиной
Ещё пару месяцев назад Дмитрий Тарасов рассказывал, что стал реже общаться со своей 17-летней дочерью Ангелиной. По словам спортсмена, девушка перестала соблюдать некоторые «определённые договорённости», из-за чего он был расстроен.
У самой Ангелины была своя версия происходящего. Девушка жаловалась, что отец не слишком активно поддерживает общение в переписке и нередко объясняет это загруженностью на работе.
Похоже, семейные разногласия всё же удалось оставить в прошлом. Накануне Тарасов появился в TikTok своей дочери, а ранее Ангелина публиковала в Telegram фото и видео с совместного урока по сёрфингу.
Пользователи уже успели иронично или вполне искренне назвать Дмитрия «отцом года». А вот в каком именно смысле — каждый может решить сам.
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