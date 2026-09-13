«Отец года»: Тарасов снова проводит время с 17-летней Ангелиной

13 сентября 2026, 16:21

Футболист Дмитрий Тарасов помирился со старшей дочерью

Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @tarasov23)

Ещё пару месяцев назад Дмитрий Тарасов рассказывал, что стал реже общаться со своей 17-летней дочерью Ангелиной. По словам спортсмена, девушка перестала соблюдать некоторые «определённые договорённости», из-за чего он был расстроен.