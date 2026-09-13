Достижения.рф

«Спасибо за то, что тогда выбрал меня»: Собчак трогательно поздравила Богомолова с годовщиной

Собчак призналась Богомолову в годовщину свадьбы, за что особенно благодарна ему
Константин Богомолов и Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают семь лет со дня свадьбы. В этот день журналистка посвятила супругу трогательное обращение в соцсетях и призналась, что именно рядом с ним смогла перестать бояться быть собой.



По словам Собчак, все эти годы она живёт с ощущением, что рядом с ней человек, который принял её настоящую — ту самую Ксюшу, которую она раньше привыкла скрывать от окружающих и даже немного стеснялась.

«Спасибо тебе за нас. И за то, что тогда, давно, выбрал меня», — написала Ксения.
Собчак также с юмором отметила, что её муж — настоящий интеллектуал и эстет, поэтому даже её хулиганский характер рядом с ним будто бы приобрёл более изящную форму.

Журналистка призналась, что особенно ценит возможность оставаться рядом с Богомоловым самой собой — весёлой, озорной и настоящей.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0