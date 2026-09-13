«Спасибо за то, что тогда выбрал меня»: Собчак трогательно поздравила Богомолова с годовщиной
Собчак призналась Богомолову в годовщину свадьбы, за что особенно благодарна ему
Ксения Собчак и Константин Богомолов отмечают семь лет со дня свадьбы. В этот день журналистка посвятила супругу трогательное обращение в соцсетях и призналась, что именно рядом с ним смогла перестать бояться быть собой.
По словам Собчак, все эти годы она живёт с ощущением, что рядом с ней человек, который принял её настоящую — ту самую Ксюшу, которую она раньше привыкла скрывать от окружающих и даже немного стеснялась.
«Спасибо тебе за нас. И за то, что тогда, давно, выбрал меня», — написала Ксения.Собчак также с юмором отметила, что её муж — настоящий интеллектуал и эстет, поэтому даже её хулиганский характер рядом с ним будто бы приобрёл более изящную форму.
Журналистка призналась, что особенно ценит возможность оставаться рядом с Богомоловым самой собой — весёлой, озорной и настоящей.