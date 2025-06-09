«Вполне разумна»: Пригожин заступился за Седокову, которую обвинили в отсутствии интеллекта
Иосиф Пригожин заступился за Анну Седокову, обвинённую в отсутствии интеллекта
Анна Седокова снова оказалась в центре конфликта. В недавнем интервью Светлане Бондарчук певица не смогла внятно высказать своё мнение по поводу затрагиваемых тем, поэтому комментаторы усомнились в её интеллектуальных способностях и порекомендовали пройти курсы сценической речи.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону экс-участницы «ВИА Гры» и попытался объяснить, с чем может быть связана такая странная игра слов у звезды.
«Певица потеряла близкого человека, пусть бывшего мужа, но всё же…Оправиться после такого крайне тяжело. Я сам часто замечал, что многие знаменитости после утраты долго восстанавливаются, их речь может хромать, настроение резко меняется, с ними тяжело общаться», – высказался Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.Муж Валерии исключил проблемы с интеллектом у Седоковой. Он подчеркнул, что она вполне разумна, но находится сейчас на сложном жизненном этапе и в состоянии постоянного стресса.
В заключение Пригожин добавил, что на её месте любой бы запинался во время интервью.