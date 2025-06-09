«Вполне разумна»: Пригожин заступился за Седокову, которую обвинили в отсутствии интеллекта

09 июня 2025, 20:15

Иосиф Пригожин заступился за Анну Седокову, обвинённую в отсутствии интеллекта

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова снова оказалась в центре конфликта. В недавнем интервью Светлане Бондарчук певица не смогла внятно высказать своё мнение по поводу затрагиваемых тем, поэтому комментаторы усомнились в её интеллектуальных способностях и порекомендовали пройти курсы сценической речи.





Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на сторону экс-участницы «ВИА Гры» и попытался объяснить, с чем может быть связана такая странная игра слов у звезды.





«Певица потеряла близкого человека, пусть бывшего мужа, но всё же…Оправиться после такого крайне тяжело. Я сам часто замечал, что многие знаменитости после утраты долго восстанавливаются, их речь может хромать, настроение резко меняется, с ними тяжело общаться», – высказался Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.