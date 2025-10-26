«Никто меня не бил»: У Полины Дибровой снова синяк под глазом
Полина Диброва объяснила появление синяка под глазом визитом к косметологу
Полина Диброва во второй раз после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым показала синяк под глазом. Об этом стало известно из её личного блога.
Диброва вышла на связь с подписчиками из аэропорта. Вместе с детьми она отправляется в путешествие по Африке. Сама Полина акцентировала внимание на гематоме под левым глазом.
«Сидим в аэропорту. Расскажу вам про синячок, вот он», — сказала женщина и показала лицо крупным планом.Диброва пояснила, что получила синяк во время визита к косметологу. По её словам, врач случайно попала иглой в сосуд.
«Для тех, кому интересно. Никто меня не бил», — добавила она.Ранее Полина Диброва поделилась опытом воспитания детей после развода.