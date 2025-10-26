«Никто меня не бил»: У Полины Дибровой снова синяк под глазом

26 октября 2025, 17:37

Полина Диброва объяснила появление синяка под глазом визитом к косметологу

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва во второй раз после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым показала синяк под глазом. Об этом стало известно из её личного блога.





Диброва вышла на связь с подписчиками из аэропорта. Вместе с детьми она отправляется в путешествие по Африке. Сама Полина акцентировала внимание на гематоме под левым глазом.

«Сидим в аэропорту. Расскажу вам про синячок, вот он», — сказала женщина и показала лицо крупным планом.

«Для тех, кому интересно. Никто меня не бил», — добавила она.

