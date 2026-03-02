Группа Artik & Asti готовит самые масштабные миллионные шоу в Москве и Петербурге

02 марта 2026, 20:20

Artik & Asti заработают более 60 миллионов рублей на двух концертах

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Поп-дуэт Artik & Asti готовится к крупным концертам в Москве и Санкт-Петербурге, которые могут принести организаторам более 64 миллионов рублей всего за два вечера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».