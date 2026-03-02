Достижения.рф

Группа Artik & Asti готовит самые масштабные миллионные шоу в Москве и Петербурге

Поп-дуэт Artik & Asti готовится к крупным концертам в Москве и Санкт-Петербурге, которые могут принести организаторам более 64 миллионов рублей всего за два вечера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



При полном солдауте выступление в Санкт-Петербурге способно собрать свыше 28 миллионов рублей, а московское шоу — более 36 миллионов. Таким образом, суммарная выручка от двух концертов превысит отметку в 60 миллионов рублей.

Стоимость билетов при этом остаётся относительно доступной для масштабных площадок: в Москве — от 3 300 до 20 000 рублей; в Санкт-Петербурге — от 4 000 до 20 000 рублей.

Солистка коллектива Seville призналась, что предстоящий концерт станет самым большим событием в её карьере. По словам певицы, к этому моменту она шла всю жизнь и особенно рассчитывает на поддержку поклонников.

Судя по подготовке и ажиотажу вокруг выступлений, группа действительно готовит одно из самых громких поп-шоу сезона.

