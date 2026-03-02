«Упёр»: Андрей Губин признался, что вдохновился чужой мелодией при создании хита
Андрей Губин прокомментировал обвинения в плагиате песни «Мальчик-бродяга»
Андрей Губин впервые откровенно высказался о слухах вокруг своего знаменитого хита «Мальчик-бродяга» и признал, что при создании композиции действительно вдохновился чужой работой.
Артист прокомментировал давние разговоры о возможном плагиате в беседе с Ксенией Собчак. Поводом для обсуждения стало заявление продюсера и композитора Сергея Конева, который ранее претендовал на авторство идеи песни.
По словам Губина, в прошлом они с Коневым дружили и часто показывали друг другу новые композиции. Однажды музыкант принёс ему свою песню «Одинокий волк», которая сильно запомнилась исполнителю.
«Серёжа позвонил и принёс мне свою песню… Хорошая песня, она мне даже больше, чем "Мальчик-бродяга", нравится», — вспомнил певец.Губин объяснил, что мелодия осталась у него в подсознании, а позже именно она стала отправной точкой для создания собственного хита. При этом артист подчеркнул, что подобная гармония аккордов в те годы широко использовалась в российской поп-музыке.
«Куплет отличается от Серёгиного варианта, хотя ритмика такая же. Я действительно "упёр" эту мелодию, но я её не крал», — заявил исполнитель, добавив, что считает свою песню самостоятельным произведением.Таким образом певец признал влияние коллеги, но отверг обвинения в намеренном заимствовании.