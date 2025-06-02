Группа Би-2 продаёт персональные данные фанатов – подробности

02 июня 2025, 21:19

Би-2 (фото: Instagram** @levab2)

Несмотря на многочисленные заявления Лёвы Би-2* о том, что группа полностью разорвала связи с Россией, музыканты продолжают делать деньги на стране. Причём ради заработка они готовы идти на грязные методы, из-за которых покупка билетов на их концерты может обернуться неприятностями.