Группа Би-2 продаёт персональные данные фанатов – подробности
Несмотря на многочисленные заявления Лёвы Би-2* о том, что группа полностью разорвала связи с Россией, музыканты продолжают делать деньги на стране. Причём ради заработка они готовы идти на грязные методы, из-за которых покупка билетов на их концерты может обернуться неприятностями.
Есть сведения, что группа продаёт билеты россиянам, которые специально приезжают на выступления артистов в Европу. Тем временем, аффилированный с Би-2 бизнес продаёт их персональные данные третьим лицам, пишет «Рамблер».
У группы до сих пор есть сайт в доменной зоне RU, на котором анонсируются концерты. Сайт является исключительно информационным ресурсом и не продаёт билеты, а лишь предоставляет сведения и ссылки на лицензированных билетных операторов.
При попытке покупки билетов в разных странах выскакивает сообщение, что их продаёт фирма Keep Moving из Братиславы. При этом, владеет фирмой концертный директор Би-2 Александр Крестин.
Он честно сообщает пользователям, что ведётся сбор всех персональных данных фанатов группы. В предупреждении указано, что сохраняется вся история переписки, ведётся запись телефонных звонков, а также определяются устройства, с которых ведётся общение и местоположение покупателя билетов.
Читайте также: