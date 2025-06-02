Подогревает слухи о беременности: Агата Муцениеце вышла в свет в объёмном пиджаке
Агата Муцениеце вместе с возлюбленным Петром Дрангой посетила фестиваль «Театральный бульвар» в Москве. Публика обратила внимание на наряд бывшей жены Павла Прилучного, а именно на её объёмный пиджак, прикрывающий живот.
Актриса и музыкант охотно позировали перед камерами. Дранга появился на мероприятии в белой рубашке, белых брюках и синем пиджаке.
На Муцениеце также был пиджак, но жёлтого цвета. Журналисты отметили, что он был достаточно объёмным, чтобы прикрыть фигуру. Не исключено, что таким образом Агата может скрывать третью беременность, слухи о которой активно распространяются в последнее время.
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