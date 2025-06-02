Подогревает слухи о беременности: Агата Муцениеце вышла в свет в объёмном пиджаке

02 июня 2025, 20:50

Агата Муцениеце вышла в свет и скрыла живот под объёмным пиджаком

Агата Муцениеце (фото: Instagram* @agataagata)

Агата Муцениеце вместе с возлюбленным Петром Дрангой посетила фестиваль «Театральный бульвар» в Москве. Публика обратила внимание на наряд бывшей жены Павла Прилучного, а именно на её объёмный пиджак, прикрывающий живот.