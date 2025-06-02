«Выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь»: молодая жена Цекало иронично высказалась о своих новых фото
Дарина Эрвин с иронией высказалась о своих новых фотографиях
Дарина Эрвин приняла участие в эффектной фотосессии. 33-летняя жена Александра Цекало с иронией отнеслась к получившемуся результату.
Избранница 64-летнего продюсера вернулась в США после визита в Москву. Эрвин опубликовала в личном блоге новые фото, предназначенные для портфолио.
Девушка забрала волосы в хвост, чтобы показать свои необычные «эльфийские» уши. Эрвин предпочла естественный образ, поэтому отказалась от косметики.
«Это мои обновленные актерские фото. Я выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь и записать её в рубрику "забота о себе"», – с иронией подписала пост Дарина.Пользователи соцсетей и блогеры восхитились новыми фотографиями художницы, заявив, что она выглядит эффектно и великолепно.