«Выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь»: молодая жена Цекало иронично высказалась о своих новых фото

02 июня 2025, 19:29

Дарина Эрвин с иронией высказалась о своих новых фотографиях

Дарина Эрвин (фото: Instagram* @darina.ervin)

Дарина Эрвин приняла участие в эффектной фотосессии. 33-летняя жена Александра Цекало с иронией отнеслась к получившемуся результату.





Избранница 64-летнего продюсера вернулась в США после визита в Москву. Эрвин опубликовала в личном блоге новые фото, предназначенные для портфолио.



Девушка забрала волосы в хвост, чтобы показать свои необычные «эльфийские» уши. Эрвин предпочла естественный образ, поэтому отказалась от косметики.





«Это мои обновленные актерские фото. Я выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь и записать её в рубрику "забота о себе"», – с иронией подписала пост Дарина.