«Выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь»: молодая жена Цекало иронично высказалась о своих новых фото

Дарина Эрвин с иронией высказалась о своих новых фотографиях
Дарина Эрвин (фото: Instagram* @darina.ervin)

Дарина Эрвин приняла участие в эффектной фотосессии. 33-летняя жена Александра Цекало с иронией отнеслась к получившемуся результату.



Избранница 64-летнего продюсера вернулась в США после визита в Москву. Эрвин опубликовала в личном блоге новые фото, предназначенные для портфолио.

Девушка забрала волосы в хвост, чтобы показать свои необычные «эльфийские» уши. Эрвин предпочла естественный образ, поэтому отказалась от косметики.

«Это мои обновленные актерские фото. Я выгляжу так, будто могу разрушить твою жизнь и записать её в рубрику "забота о себе"», – с иронией подписала пост Дарина.
Пользователи соцсетей и блогеры восхитились новыми фотографиями художницы, заявив, что она выглядит эффектно и великолепно.

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Анастасия Чинкова

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