30 августа 2026, 10:41

SHOT: Группа Demo застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров

Фото: iStock/abadonian

Группа Demo застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров — теперь их другие концерты под угрозой. Об этом пишет SHOT.