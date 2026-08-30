Группа Demo застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров
Группа Demo застряла на Ямале из-за мощных лесных пожаров — теперь их другие концерты под угрозой. Об этом пишет SHOT.
Накануне артисты выступили на праздновании Дня города в Губкинском. Сегодня они планировали вернуться в Москву и сразу же отправиться на гастроли в Хабаровск. Однако Новый Уренгой снова оказался в плену смога от природных пожаров. Из-за плохой видимости самолёты не могут приземлиться, и в аэропорту происходят значительные задержки рейсов.
Группе «Город 312» повезло чуть больше. Их самолёт всё же смог приземлиться в Новом Уренгое, хотя рейс задержался примерно на час.
Пожары на Ямале не утихают уже несколько недель. Ещё пару дней назад из-за густого дыма самолёты, следовавшие в Новый Уренгой из Москвы и Уфы, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Сейчас дым снова окутал город, что значительно ухудшило видимость.
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