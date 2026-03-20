Группа Little Big планирует ребрендинг на фоне спада популярности

Илья Прусикин* и Софья Таюрская (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Группа Little Big готовит перезапуск проекта после снижения интереса к творчеству. По информации Telegram-канала Mash, Илья Прусикин* и Софья Таюрская взяли творческий отпуск, чтобы разработать новый концепт.



Музыканты сейчас живут в Лос-Анджелесе, где занимаются семьёй и параллельно ищут новые форматы для развития проекта. Отмечается, что последние релизы не получили широкого отклика, а активность коллектива заметно снизилась.

После переезда в США группа фактически сократила гастрольную деятельность. Концерты проходят эпизодически, в основном в формате частных мероприятий. При этом стоимость выступлений оценивается до 50 тысяч долларов, однако спрос на них остаётся ограниченным.

Ситуация также связана с изменением состава: часть участников коллектива осталась в России, после чего группа перестала функционировать в прежнем формате. В 2025 году Little Big отменили запланированные гастроли и выпустили всего несколько новых треков.

Иван Мусатов

