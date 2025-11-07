Группа «Мираж» довела юную поклонницу до слёз

07 ноября 2025, 18:08

Екатерина Болдышева объяснила, как группа «Мираж» устроила встречу для фанатки

Екатерина Болдышева (Фото: Instagram* @gruppa_mirage)

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала историю о юной поклоннице, которую коллектив довёл до слез.





В беседе с «Газетой.Ru» Болдышева рассказала, что летом 2025 года после концерта на фестивале охрана не пускала фанатов за кулисы. Маленькая девочка так расстроилась, что расплакалась.



Музыканты узнали об этом и попросили организаторов в порядке исключения пропустить её в гримёрку.

«Вы не представляете, сколько было счастья у этой юной поклонницы, когда мы с ней сфотографировались, подарили открытки и диски с автографами. Она всё это время так и не могла унять слёз, но это были слёзы радости — девочка простояла очень долго за сценой в ожидании и просто не верила в происходящее», — заявила певица.