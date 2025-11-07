«Пародия на шоу»: Сын Кадышевой сорвал матери новогодний контракт на 25 млн

07 ноября 2025, 17:37

Кадышева отказалась от новогодних концертов из-за условия выступать без сына

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Коллектив певицы Надежды Кадышевой подтвердил, что организаторы предлагали 25 миллионов рублей за её сольный концерт в новогоднюю ночь. Они настаивали, чтобы артистка выступила без своего сына Григория. Однако он категорически не соглашался отпустить мать одну на сцену. Подробности сообщает издание «Страсти».





В этом году Кадышева получила множество предложений о выступлениях на Новый год. Заказчики выдвигали главное условие — концерт должен быть без участия сына.

«Они отказывались платить «за пародию на выступление». А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 млн рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», — рассказала источник в команде певицы.

