«Пародия на шоу»: Сын Кадышевой сорвал матери новогодний контракт на 25 млн
Кадышева отказалась от новогодних концертов из-за условия выступать без сына
Коллектив певицы Надежды Кадышевой подтвердил, что организаторы предлагали 25 миллионов рублей за её сольный концерт в новогоднюю ночь. Они настаивали, чтобы артистка выступила без своего сына Григория. Однако он категорически не соглашался отпустить мать одну на сцену. Подробности сообщает издание «Страсти».
В этом году Кадышева получила множество предложений о выступлениях на Новый год. Заказчики выдвигали главное условие — концерт должен быть без участия сына.
«Они отказывались платить «за пародию на выступление». А он не соглашался, чтобы мать пела одна, даже за 25 млн рублей, было и такое предложение! Вот и остались без заказов», — рассказала источник в команде певицы.После того как певица осталась без новогодних гастролей, её ансамбль принял решение объявить, что Кадышева добровольно отказалась от выступлений, чтобы встретить праздники в семейном кругу.
