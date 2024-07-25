Группа «Мираж» раскрыла влияние «Слова пацана» на свою жизнь

Фото: iStock/Nutthaseth Vanchaichana
Музыканты группы «Мираж» признались, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где звучала композиция коллектива, число выступлений группы выросло в несколько раз.
«Если судить по количеству миль, которое прибавляется на наших карточках авиакомпаний, это не менее 200 тысяч километров в год. Если сюда прибавить километры автомобильных и железных дорог, то расстояние, от Земли до Луны, а оно составляет 384 тысяч километров, мы преодолеваем примерно каждые полтора года», — добавил в беседе с Газета.ру лидер группы и гитарист Алексей Горбашов.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что певец SHAMAN справедливо получил звание заслуженного артиста РФ. Также он поздравлял артиста с новым званием, отметив, что исполнитель является достаточно ярким.
Читайте также:
Пригожин назвал справедливым звание заслуженного артиста РФ SHAMANа
«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась
«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой
Мелисса Тимофеева