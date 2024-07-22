«Потерянная и разбитая»: Брежнева, которая увела Меладзе из другой семьи, разочаровалась

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Вера Брежнева, которая в прошлом году увела Константина Меладзе из семьи, сейчас сожалеет о своём поступке.
В прошлом году стало известно о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой. По слухам, артистка увела его от супруги Яны Сумм.
Сейчас Брежнева постепенно восстанавливается после пережитого. В подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT она призналась, что на протяжении многих лет зависела от мнения окружающих и от отношений, которые давали ей ощущение стабильности. А когда отношения закончились, это стало для неё большим потрясением.
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Сейчас Брежнева постепенно восстанавливается после пережитого. В подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT она призналась, что на протяжении многих лет зависела от мнения окружающих и от отношений, которые давали ей ощущение стабильности. А когда отношения закончились, это стало для неё большим потрясением.
«Мне казалось, что я потеряла внутреннюю опору, хотя потом я поняла, что у меня никогда её не было. У меня было много внешних опор, на которые я полагалась. И вот все эти опоры в один момент рухнули. И оказалось, что внутри у меня нет никакой опоры, и я чувствую себя потерянной», — поделилась Вера Брежнева.После развода Вера пересмотрела взгляды на жизнь и начала прислушиваться к себе, ориентируясь в первую очередь на свои желания и потребности.
«Мне было нелегко. Я не понимала, на что ориентироваться и куда смотреть, ведь я привыкла полагаться на кого-то, но не на себя. Произошёл полный переворот в моём сознании, и постепенно я начала строить себя заново», — рассказала бывшая солистка группы «ВИА Гра».Брежнева также отметила, что в будущем планирует меньше зависеть от мужчин.
«Я поняла, что внешние опоры ненадёжны. Нужно искать поддержку и опору не в мужчинах», — добавила Вера.За последние два года певица много работала над собой и научилась защищать личные границы, быть более жёсткой и давать отпор.
«Раньше я думала, что я неконфликтный человек, потому что не умела отвечать. Я считала это своим преимуществом. Но это не так: неумение постоять за себя — это не плюс. Быть удобной, терпеливой, хорошей — это хорошо, но иногда это может сделать тебя заложницей своего образа», — подчеркнула Брежнева.
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Мира Полтева