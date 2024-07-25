«Забыл, как делать детей»: тайна рождения дочери Петросяна и за что он назвал Степаненко ведьмой

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Юморист Евгений Петросян прокомментировал судебный процесс своей бывшей супруги Елены Степаненко по дележке наследства. Артист не постеснялся в выражениях и встал на сторону оппонентов экс-возлюбленной. С кем судится Степаненко и кто увел юмориста из семьи расскажет редакция «Радио 1».
Степаненко борется за наследство в суде
Артистка судится с родными своей бывшей подруги - дизайнера, которая завещала ей свое элитное жилье в Сочи. 50-летняя приятельница юмористки скончалась в 2022-м году, оставив после себя приличное состояние. Часть имущества женщина отписала Степаненко. В соответствии с завещанием, артистке должны перейти: две элитные квартиры в Сочи, место на подземной парковке, коллекция антиквариата.
Причиной судебных разбирательств стало то, что мать и сестра умершей не согласны с ее последней волей. По некоторым данным, родственники и вовсе сомневаются в том, что перед смертью женщина отдавала себе отчет.
Судебный процесс Степаненко
Разбирательства насчет наследства начались еще в прошлом году. Родственники покойной заявляют, что на их стороне бывший супруг Степаненко Евгений Петросян.
«Суды идут, пока результат совсем не ясен. Елена не пытается с нами выйти на связь, никакого сочувствия мы тоже не получали. Зато Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)!» — рассказала журналистам сестра умершей.
Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин
Развод Степаненко и Петросяна
Супружеская пара российских юмористов состояла в браке с 1985 по 2018 год. Их развод стал одним из самых долгих и дорогих. Бывшие супруги со скандалом делили совместно нажитое имущество, оцененное в миллиарды рублей. Поклонники артистов винят в их разладе молодую помощницу Петросяна Татьяну Брухунову, которая позже стала его женой.
29-летняя девушка приехала учиться в Москву по специальности «арт-директор». В Театр Петросяна она попала для прохождения практики, где ее заметил наставник. После института юморист пригласил ее работать своим директором, после чего их деловые отношения постепенно переросли в романтические.
«Таня поначалу была такая Золушка, серая мышка, скромно одетая, в очках. Но она заядлая театралка, увлечена искусством, книголюб. Ответственная, за годы доказала Петросяну свою преданность. Всю свою жизнь посвящает ему», — рассказала изданию «КП» сотрудница офиса Петросяна.
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Дети Петросяна с Брухуновой
«Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается — уже лет 40, а тут Татьяна рожает», — отметил телеведущий.
Злопыхатели не упустили возможности подшутить над юмористом и подхватили высказывание Кушанашвили.
«Петросян забыл, как делать детей», — комментировали ситуацию пользователи Сети.
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