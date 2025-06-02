«Меня зовут Марго. Я очень известна в России»: фаворитка Киркорова обратилась с предложением к американскому рэперу Tyga
Марго Овсянникова предложила американскому рэперу Tyga записать дуэт
Марго Овсянникова обратилась к рэперу Tyga (Майкл Стивенсон) после его концерта в Москве, а также вручила ему подарок.
Американский исполнитель выступил в Москве 31 мая. Его концерт состоялся в ЦСКА Арене. На шоу собрались порядка 14 тысяч зрителей.
После выступления Tyga отправился за кулисы, где его уже поджидала звезда «Дома-2» Марго Овсянникова. Девушка обратилась к рэперу, заявив о своих успехах и предложив ему записать дуэт.
«Меня зовут Марго. Я очень известна в России в шоу-бизнесе. С сегодняшнего дня я чувствую, что могу быть известной на весь мир. Я мечтаю однажды записать фит с тобой», — заявила 29-летняя фаворитка Филиппа Киркорова.В ответ экс-возлюбленный Кайли Дженнер вежливо улыбнулся и заявил, что, может быть, в будущем это реализуется.
Также Овсянникова вручила рэперу подарок – серый кардиган с принтом в виде части рисунка русского абстракциониста Казимира Малевича.