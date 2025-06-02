«Меня зовут Марго. Я очень известна в России»: фаворитка Киркорова обратилась с предложением к американскому рэперу Tyga

02 июня 2025, 10:12

Марго Овсянникова предложила американскому рэперу Tyga записать дуэт

Марго Овсянникова и Tyga (фото: Telegram @Mmmargaaret)

Марго Овсянникова обратилась к рэперу Tyga (Майкл Стивенсон) после его концерта в Москве, а также вручила ему подарок.





Американский исполнитель выступил в Москве 31 мая. Его концерт состоялся в ЦСКА Арене. На шоу собрались порядка 14 тысяч зрителей.



После выступления Tyga отправился за кулисы, где его уже поджидала звезда «Дома-2» Марго Овсянникова. Девушка обратилась к рэперу, заявив о своих успехах и предложив ему записать дуэт.





«Меня зовут Марго. Я очень известна в России в шоу-бизнесе. С сегодняшнего дня я чувствую, что могу быть известной на весь мир. Я мечтаю однажды записать фит с тобой», — заявила 29-летняя фаворитка Филиппа Киркорова.