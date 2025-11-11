«Грязная провокация»: Сергей Соседов пожаловался на травлю из-за успехов

11 ноября 2025, 21:47

Сергей Соседов опроверг приписываемые ему резкие высказывания в адрес артистов

Сергей Соседов (Фото: кадр из телешоу «Суперстар!»)

Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг ряд высказываний, которые ему приписывают в интернете. Он заявил, что не делал резких заявлений в адрес Юрия Лозы и других артистов.





В беседе с URA.RU Соседов назвал публикации спланированной провокацией и травлей.

«Полагаю, кому-то неймётся скомпрометировать меня и моё доброе имя. Вероятно, кому-то не по нраву мои успехи на поприще различных шоу», — заявил Сергей.

«Я прошу прощения у артистов, которые стали жертвой грязного оговора и напраслины, лившихся на их головы якобы с моей подачи», — извинился он перед звёздами.