«Грязная провокация»: Сергей Соседов пожаловался на травлю из-за успехов

Сергей Соседов опроверг приписываемые ему резкие высказывания в адрес артистов
Сергей Соседов (Фото: кадр из телешоу «Суперстар!»)

Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг ряд высказываний, которые ему приписывают в интернете. Он заявил, что не делал резких заявлений в адрес Юрия Лозы и других артистов.



В беседе с URA.RU Соседов назвал публикации спланированной провокацией и травлей.

«Полагаю, кому-то неймётся скомпрометировать меня и моё доброе имя. Вероятно, кому-то не по нраву мои успехи на поприще различных шоу», — заявил Сергей.
По его словам, кто-то целенаправленно компрометирует его имя и статус независимого журналиста. Критик подчеркнул, что не говорил, будто Лоза не создал новых хитов и не имеет права критиковать. Соседов призвал общественность доверять только его официальным комментариям и подписанным материалам.
«Я прошу прощения у артистов, которые стали жертвой грязного оговора и напраслины, лившихся на их головы якобы с моей подачи», — извинился он перед звёздами.
Критик связал ситуацию с общим падением профессиональных норм в журналистике.
