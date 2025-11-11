«Грязная провокация»: Сергей Соседов пожаловался на травлю из-за успехов
Сергей Соседов опроверг приписываемые ему резкие высказывания в адрес артистов
Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг ряд высказываний, которые ему приписывают в интернете. Он заявил, что не делал резких заявлений в адрес Юрия Лозы и других артистов.
В беседе с URA.RU Соседов назвал публикации спланированной провокацией и травлей.
«Полагаю, кому-то неймётся скомпрометировать меня и моё доброе имя. Вероятно, кому-то не по нраву мои успехи на поприще различных шоу», — заявил Сергей.По его словам, кто-то целенаправленно компрометирует его имя и статус независимого журналиста. Критик подчеркнул, что не говорил, будто Лоза не создал новых хитов и не имеет права критиковать. Соседов призвал общественность доверять только его официальным комментариям и подписанным материалам.
«Я прошу прощения у артистов, которые стали жертвой грязного оговора и напраслины, лившихся на их головы якобы с моей подачи», — извинился он перед звёздами.Критик связал ситуацию с общим падением профессиональных норм в журналистике.