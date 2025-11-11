«Не хочу быть в массовке»: Стас Садальский объявил бойкот шоу Андрея Малахова
Станислав Садальский объяснил отказ от съёмок у Малахова форматом передачи
Актёр Станислав Садальский не примет участие в записи программы Андрея Малахова, которую тот готовит к 100-летию Нонны Мордюковой. Об этом актёр сообщил в личном блоге.
Садальский объяснил свой отказ тем, что не хочет находиться в роли одного из многих участников.
«Отказался, не хочу быть в массовке — народу много, все хотят высказаться, а говорить, что думаешь, не дают, перебивают, обрывают, вырезают. Монтируют и вовсе люди, которым фамилия Мордюкова мало что говорит», — заявил артист.Актёр добавил, что много лет дружил с Нонной Мордюковой и Риммой Марковой. Он поделился тёплыми воспоминаниями об их совместном времяпрепровождении и отметил, что им было свойственно весело проводить время.
Ранее Станислав Садальский назвал Ксению Собчак клоунессой и хамкой.