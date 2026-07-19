«Не думаем о плохом»: Данила Якушев и его жена Кристина отказались от брачного договора

19 июля 2026, 15:00

Актёр Данила Якушев и его 19-летняя жена Кристина не рассматривают развод

Данила Якушев с женой Кристиной (Фото: Instagram* / @capdan)

40-летний актёр Данила Якушев, известный по сериалу «Триггер», в конце июня женился на своей возлюбленной Кристине. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





После свадьбы пара рассказала о взглядах на семейную жизнь и призналась, что решила не заключать брачный договор.



По словам супруги артиста, такой документ ей кажется лишним, поскольку сам факт его оформления будто бы предполагает возможность расставания.





«Такой документ — вещь сомнительная. Это значит, что мужчина или женщина всё равно рассматривают вариант развода», — поделилась Кристина.

«Знаете, у нас мужчины очень реагируют на то, что им нужно что-то давать своей жене, которая выносила ему детей, любила. Даже если, не дай бог, что-то случится, я знаю, что Даня всё сделает», — заявила жена актёра.