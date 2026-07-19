«Не думаем о плохом»: Данила Якушев и его жена Кристина отказались от брачного договора
Актёр Данила Якушев и его 19-летняя жена Кристина не рассматривают развод
40-летний актёр Данила Якушев, известный по сериалу «Триггер», в конце июня женился на своей возлюбленной Кристине. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
После свадьбы пара рассказала о взглядах на семейную жизнь и призналась, что решила не заключать брачный договор.
По словам супруги артиста, такой документ ей кажется лишним, поскольку сам факт его оформления будто бы предполагает возможность расставания.
«Такой документ — вещь сомнительная. Это значит, что мужчина или женщина всё равно рассматривают вариант развода», — поделилась Кристина.Она отметила, что доверяет мужу и уверена: даже в сложных обстоятельствах он будет вести себя достойно и поддержит её.
«Знаете, у нас мужчины очень реагируют на то, что им нужно что-то давать своей жене, которая выносила ему детей, любила. Даже если, не дай бог, что-то случится, я знаю, что Даня всё сделает», — заявила жена актёра.Сам Данила Якушев признался, что не хочет заранее думать о негативном сценарии и настроен только на совместное будущее. Актёр отметил, что сейчас для него важнее развитие отношений и создание семьи.