Стало известно, что Наташа Королёва может записать фит из-за налогов в США

19 июля 2026, 15:16

Продюсер Дворцов: рост налога в США побудит Наташу Королёву искать дуэты

Наталия Порывай (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) может выпустить новый совместный трек с молодым артистом из-за роста налога на недвижимость в США. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что повышение сборов в Майами увеличит финансовую нагрузку на артистку.

«Из-за того, что сбор вырос, возрастёт и финансовая нагрузка, а значит, Наташа теряет немалую часть финансов. Это значит, что ей придётся поднимать свой гонорар раза в два. Второе — чтобы продолжать зарабатывать, ей нужно будет немного подраскрутиться, возможно, записать фит или сделать коллаборацию с кем-то из коллег», — пояснил Дворцов.