Стало известно, что Наташа Королёва может записать фит из-за налогов в США
Продюсер Дворцов: рост налога в США побудит Наташу Королёву искать дуэты
Певица Наташа Королёва (настоящее имя — Наталия Порывай) может выпустить новый совместный трек с молодым артистом из-за роста налога на недвижимость в США. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
В беседе с «Абзацем» эксперт отметил, что повышение сборов в Майами увеличит финансовую нагрузку на артистку.
«Из-за того, что сбор вырос, возрастёт и финансовая нагрузка, а значит, Наташа теряет немалую часть финансов. Это значит, что ей придётся поднимать свой гонорар раза в два. Второе — чтобы продолжать зарабатывать, ей нужно будет немного подраскрутиться, возможно, записать фит или сделать коллаборацию с кем-то из коллег», — пояснил Дворцов.По словам продюсера, на роль партнёров подошли бы Мия Бойка или Ваня Дмитриенко. Он напомнил, что у Лолиты успешно вышел трек с Инстасамкой, и не исключил, что похожий ход сработает и сейчас.