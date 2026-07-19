Исполнитель хита «Six Seven» Gazan признался, о чём мечтает после волны популярности
Рэпер Gazan, известный по трекам «Суетолог», «Что за лев этот тигр» и «Six Seven», на VK Fest в зоне Super Fun Club пообщался с корреспондентом Super и рассказал о своей стремительно растущей популярности.
Артист признался, что не ожидал такого внимания со стороны слушателей и воспринимает успех с большой благодарностью. По словам Gazan, для него особенно важно, что его музыка нашла отклик у большой аудитории.
Помимо творчества, рэпер поделился личными мечтами. Одним из самых важных желаний для него стало пополнение в семье — артист признался, что хочет детей от своей супруги Полины.
Gazan отметил, что мечтает не только о профессиональных достижениях, но и о семейном счастье. По словам исполнителя, для него важно, чтобы близкие люди были рядом, а в доме царили любовь и гармония.
Среди других целей артиста — добиться большого финансового успеха, накопить состояние в 4,7 миллиарда долларов, приобрести автомобиль Ferrari и собственный частный самолёт.
При этом Gazan подчеркнул, что желает не только себе исполнения планов. Рэпер также выразил надежду, чтобы все люди были счастливы, а дети росли здоровыми и любимыми.
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