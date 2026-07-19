Исполнитель хита «Six Seven» Gazan признался, о чём мечтает после волны популярности

19 июля 2026, 15:15

Рэпер Gazan рассказал о мечте стать отцом

Gazan (Фото: Instagram* / @gazanmusic)

Рэпер Gazan, известный по трекам «Суетолог», «Что за лев этот тигр» и «Six Seven», на VK Fest в зоне Super Fun Club пообщался с корреспондентом Super и рассказал о своей стремительно растущей популярности.