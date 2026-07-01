Ургант взял интервью у Фёдора Достоевского и спросил про Канье Уэста и «Анору»
Телеведущий Иван Ургант запустил проект, посвящённый литературным классикам
Телеведущий Иван Ургант запустил новый проект, посвящённый героям русской литературы. Первый выпуск он опубликовал на YouTube-канале «Живой Ургант».
В новом эпизоде Иван пообщался с писателем Фёдором Достоевским. Выпуск оформили как презентацию якобы новой книги автора — романа «Идиот».
«В выпуске — модный гардероб классика, кофе, гастрономический гид по фете, а также альтернативный финал романа «Идиот». Представляем вашему вниманию первое телевизионное интервью писателя за последние 150 лет», — рассказал телеведущий.В ходе «интервью» Ургант спросил у Достоевского, значится ли он в запрещённых списках, посещал ли концерт Канье Уэста и что думает об оскароносном фильме «Анора» с Юрой Борисовым.