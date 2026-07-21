Кинокомпания Милоша Биковича столкнулась с риском ликвидации
ООО «Архангел студия», связанное с актёром Милошем Биковичем, получило статус неплатёжеспособной организации. Такой рейтинг может привести компанию к закрытию в случае банкротства. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Мужчина открыл юридическое лицо в России как местный аналог сербской Archangel Digital Studio. За время работы студия занялась производством одного фильма, однако картина пока не вышла в прокат. По итогам 2025 года фирма зафиксировала убыток около 500 тысяч рублей. Сейчас финансовое положение «Архангел студии» оценивают как критическое.
При этом актёр владеет недвижимостью в Москве. В сентябре 2022 года он приобрёл апартаменты площадью 72 квадратных метра в ЖК «Квартал апартаментов Match Point» в районе Филёвский парк. Жильё на 24-м этаже неподалёку от «Москва-Сити» оценивали примерно в 40 млн рублей.
Милош Бикович родился в январе 1988 года в Белграде и является сербом по национальности. В российском кинематографе исполнитель впервые появился в 2014 году, когда на экраны вышла историческая драма Никиты Михалкова «Солнечный удар». Обаятельный статный красавец, который при росте 188 см весит около 80 кг, в молодости долго пребывал в статусе завидного жениха. Помимо внешних данных, артист обладает талантом и умом. Журналисты успели полюбить сербско-российскую знаменитость за эрудицию, начитанность и интеллигентность.
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