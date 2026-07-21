Кинокомпания Милоша Биковича столкнулась с риском ликвидации

21 июля 2026, 08:54

Милош Бикович (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

ООО «Архангел студия», связанное с актёром Милошем Биковичем, получило статус неплатёжеспособной организации. Такой рейтинг может привести компанию к закрытию в случае банкротства. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.