Катя Лель раскрыла историю знакомства с новым возлюбленным

21 июля 2026, 09:01

Певица Катя Лель призналась, что знала своего избранника еще в прошлых жизнях

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Катя Лель подтвердила, что ее сердце несвободно, и раскрыла историю знакомства с избранником. Об этом пишет Popcake.





Катя рассказала, что их знакомство началось еще до официального представления — в одном из святых мест за рубежом, куда приезжают люди со всех уголков планеты. В тот день она заметила мужчину в светлой одежде и подумала: «Вот бы мне такого». Но подойти и познакомиться Лель не осмелилась. Позже их пути снова пересеклись, и оказалось, что они оба были в том же месте в один и тот же день.





«Когда ты ждешь очень сильно появления человека в твоей жизни <...> и он ждет тебя такую же <...> вдруг бог тебе это дает», — заявила певица.