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Катя Лель раскрыла историю знакомства с новым возлюбленным

Певица Катя Лель призналась, что знала своего избранника еще в прошлых жизнях
Катя Лель (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Катя Лель подтвердила, что ее сердце несвободно, и раскрыла историю знакомства с избранником. Об этом пишет Popcake.



Катя рассказала, что их знакомство началось еще до официального представления — в одном из святых мест за рубежом, куда приезжают люди со всех уголков планеты. В тот день она заметила мужчину в светлой одежде и подумала: «Вот бы мне такого». Но подойти и познакомиться Лель не осмелилась. Позже их пути снова пересеклись, и оказалось, что они оба были в том же месте в один и тот же день.

«Когда ты ждешь очень сильно появления человека в твоей жизни <...> и он ждет тебя такую же <...> вдруг бог тебе это дает», — заявила певица.

Лель убеждена, что их отношения имеют глубокие корни: они «прошли несколько воплощений вместе» и знакомы уже давно. Артистка не называет имя своего возлюбленного, но намекает, что фанаты смогут его узнать до конца года. Она также подчеркивает, что ее спутник не является публичной персоной.
Екатерина Коршунова

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