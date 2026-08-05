Ханна отправилась на свидание с Пашу в многомиллионных аксессуарах

05 августа 2026, 18:16

Ханна показала образ с аксессуарами стоимостью около 10 миллионов рублей

Ханна (Фото: Instagram* / @offi_hanna)

Ханна поделилась кадрами с романтической поездки вместе с супругом Пашу. Для свидания певица выбрала образ, стоимость аксессуаров в котором оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».