Ханна отправилась на свидание с Пашу в многомиллионных аксессуарах
Ханна поделилась кадрами с романтической поездки вместе с супругом Пашу. Для свидания певица выбрала образ, стоимость аксессуаров в котором оценивается примерно в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Самым дорогим украшением стали золотые часы Cartier стоимостью почти 4 миллиона рублей. Образ также дополнил бриллиантовый браслет того же бренда, который оценивается примерно в 3,2 миллиона рублей. Кроме того, Ханна надела подвеску и несколько украшений Van Cleef & Arpels общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.
Из аксессуаров певица выбрала сумку Hermès, цена которой превышает 2 миллиона рублей, а также фирменные шлёпанцы бренда стоимостью около 115 тысяч рублей. Самой доступной деталью образа стали солнцезащитные очки Balenciaga, которые оцениваются примерно в 43 тысячи рублей.
На романтическое свидание супруги отправились на частном джете, чем также поделились с подписчиками в социальных сетях.
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