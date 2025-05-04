«Я думал, это образ в «Давай поженимся!», а она такая и есть»: Гуф разочаровался в Розе Сябитовой на съёмках реалити

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)
Гуф признался, что его разочаровала Роза Сябитова. Со звёздной свахой рэпер познакомился на съёмках реалити-шоу «Сокровища императора».
Артист принимал участие в проекте вместе с сестрой Ольгой Долматовой, а ведущая шоу «Давай поженимся» – с сыном Денисом. Гуфа поразило, что Сябитова в жизни оказалась такой же, как в эфире Первого канала.
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«Я думал, что это образ у неё в программе «Давай поженимся!». Там же вот такая Роза Сябитова: «А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?» Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели. Я думал, это образ», – признался Гуф.Артист отметил, что старался относиться к Сябитовой уважительно, чтобы не вызывать у неё негатив, однако это не спасло музыканта.
«Я уже там выучил её отчество: «Извините, Роза Раифовна, а вот у меня два брака там было». Она говорит: «Да вы как на рынке. Мы сейчас ходим, товар продаем, а вы покупатели, но мы вот не хотим вам продаваться». И я стою, думаю: «О чём она вообще говорит?». Я её себе другой представлял. Я представлял, что она какая-то человечная», – отметил Гуф в шоу «Кстати» на платформе «VK Видео».Читайте также:
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Анастасия Чинкова