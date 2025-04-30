Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о свадьбе с рэпером

Недавно в инфополе появились сообщения о тайной свадьбе Гуфа (Алексея Долматова) с его возлюбленной Разият Салаховой. Один из фанатов музыканта заявил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.