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Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о свадьбе с рэпером

Разият Салахова опровергла свадьбу с Гуфом и объявила, что не хочет замуж
Гуф (Алексей Долматов) и Разият Салахова

Гуф (Алексей Долматов) и Разият Салахова

Недавно в инфополе появились сообщения о тайной свадьбе Гуфа (Алексея Долматова) с его возлюбленной Разият Салаховой. Один из фанатов музыканта заявил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.
Девушка рэпера прокомментировала распространившиеся слухи. Журналисты поинтересовались у девушки, была ли свадьба на самом деле. Вопрос показался Раият забавным. Оказалось, что бракосочетания не было.

«Я сейчас не хочу замуж. Даже не планирую», — призналась она в беседе с изданием Super.

Известно, что Гуф сделал Салаховой предложение на концерте в 2024 году.

Стоит напомнить, что Долматов заключал брак дважды. Первой супругой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Пара развелась в 2014 году. Потом артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер женился на Юлии Королевой, которая подарила ему дочь Тину. В 2023 году они расстались.

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#артист
Незамужняя визажистка Михаила Галустяна беременна. Неужели девушка ждёт ребёнка от артиста?
Галустян мог уйти от жены к своей визажистке, которая ждёт ребёнка
30 апреля 2025, 21:31

Михаил Галустян (фото: Instagram* @m_galustyan)

Актёр Михаил Галустян мог развестись с женой ради своей визажистки Милены, с которой он познакомился на съёмках «Новых звёзд в Африке». Такую версию выдвинул Telegram-канал «Светский хроник».
Милена работает с артистом уже, как минимум, два года. А теперь появились сведения, что незамужняя девушка внезапно забеременела. Не исключено, что визажистка ждёт ребёнка именно от Галустяна, который нередко появляется в её сторис.

К тому же, на такие мысли наталкивает и сообщение Галустяна о разводе. Артист уточнил, что расстался с супругой ещё в прошлом году и, по всей видимости, до этого не было повода раскрывать подробности личной жизни. Вероятно, в скором времени Михаил расскажет о новых отношениях и, возможно, даже о беременности Милены.

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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

*запрещён в РФ
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#беременность
#измена
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Молодую жену Петросяна неожиданно приплели к скандалу с разводом Галустяна
30 апреля 2025, 20:41

Михаил Галустян и Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @m_galustyan, @bruhunova)

Наталья Штурм довольно эмоционально высказалась о разводе Михаила Галустяна. Певица неожиданно приплела к скандалу молодую жену Петросяна Татьяну Брухунову.
Артистка была шокирована новостью о разводе актёра после 18 лет брака. Штурм предположила, что Галустян мог последовать примеру Евгения Петросяна, поэтому бросил жену и двоих дочерей.

«Я далеко не ханжа и понимаю, что и любовь проходит и соблазнов много. И что институт семьи трещит по швам в современных реалиях. Но именно Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни адьюлтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?», – заявила Штурм в личном блоге.
Однако, по слухам, развёлся Галустян ещё в прошлом году, просто отказался раскрывать подробности личной жизни. Поговаривают, что инициатором расставания стал именно артист, загулявший на стороне.

Также есть версия, что Галустян решился рассказать о разводе, поскольку готовится объявить о новых отношения.

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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Татьяна Брухунова благодарит Евгения Петросяна за внимание и заботу

*запрещён в РФ
#любовь
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#мужчина
#отношения
#артист
#развод
#скандал
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Киркоров получил ожог второй степени во время инцидента на концерте
Ревва раскрыл, что Киркоров получил ожог второй степени во время концерта
30 апреля 2025, 20:40

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Во время концерта в Санкт-Петербурге, когда на Филиппе Киркорове загорелась одежда, певец получил ожог второй степени. Об этом заявил шоумен Александр Ревва.
Исполнитель хита «Зацепила» разговаривал с королем отечественной эстрады после случившегося. Александр Ревва признался, что видел кадры и назвал это «ужасом».

«Он мне сказал, что ожог второй степени», — откровенничал артист в шоу «1 1» на «Новом Радио».

Стоит напомнить, что у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Это произошло на его выступлении в БКЗ «Октябрьский». Экс-супруга Примадонны подняли на высоту, потом зажегся фейерверк и загорелась куртка. Киркоров закричал, а когда его спустили на сцену, объявил, что обжегся.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о том, как узнал о смерти отца Бедроса, народного артиста России. Он отметил, что это было на съемке, прямо в кадре.

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#артист
#киркоров
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«Я хочу лишить себя имени»: Ольга Серябкина пошла на неожиданный шаг
Ольга Серябкина лишила себя имени и теперь будет выступать только под фамилией
30 апреля 2025, 20:25

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Ольга Серябкина лишила себя имени. Теперь певица будет выступать исключительно под своей фамилией.
О неожиданном решении 40-летней звезды сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Я хочу лишить себя сама своего имени. Кто-то кого-то лишает, а я лишаю сама себя имени. Я решила, что оно мне больше не нужно, я теперь буду просто Серябкиной», – заявила бывшая солистка группы Serebro.
Напомним, что в 2020 году Серябкина тайно вышла замуж за возлюбленного Георгия Начкебия, который младше её на три года. В 2021 году Ольга впервые стала мамой, родив мужу сына Луку.

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Бывшая Тимати Решетова перетягивает на себя внимание после новости о беременности Ивановой
Решетова перетягивает внимание на себя после новости о беременности Ивановой
30 апреля 2025, 19:57

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Несколько дней назад невеста Тимати Валентина Иванова подтвердила сообщения о своей беременности. Кажется, информация дошла и до бывшей рэпера Анастасии Решетовой.
Пока Валентина принимает поздравления с первой беременностью, Анастасия вспоминает, как преобразилась после рождения ребёнка. В 2019 году она родила от Тимати сына Ратмира. Спустя год после этого пара рассталась.

«Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моём случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму», – поделилась блогер в личном блоге.
Отметим, что с Ивановой Решетова не общается, а вот с Тимати регулярно взаимодействует и решает вопросы, касающиеся их маленького сына.

Мама рэпера Симона Юнусова не особо ладила с Решетовой, а вот Иванову приняла. Именно родительница исполнителя засветила на видео с отдыха округлившийся живот Валентины. Девушка находится приблизительно на 5 месяце беременности.

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Валентина Иванова сообщила Тимати о беременности
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#девушка
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#певец
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