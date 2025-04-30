Возлюбленная Гуфа прокомментировала слухи о свадьбе с рэпером

Гуф (Алексей Долматов) и Разият Салахова
Недавно в инфополе появились сообщения о тайной свадьбе Гуфа (Алексея Долматова) с его возлюбленной Разият Салаховой. Один из фанатов музыканта заявил, что 45-летний рэпер уже официально заключил брак с девушкой в Троицке.
Девушка рэпера прокомментировала распространившиеся слухи. Журналисты поинтересовались у девушки, была ли свадьба на самом деле. Вопрос показался Раият забавным. Оказалось, что бракосочетания не было.
Известно, что Гуф сделал Салаховой предложение на концерте в 2024 году.
Стоит напомнить, что Долматов заключал брак дважды. Первой супругой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Пара развелась в 2014 году. Потом артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер женился на Юлии Королевой, которая подарила ему дочь Тину. В 2023 году они расстались.
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«Я сейчас не хочу замуж. Даже не планирую», — призналась она в беседе с изданием Super.
Известно, что Гуф сделал Салаховой предложение на концерте в 2024 году.
Стоит напомнить, что Долматов заключал брак дважды. Первой супругой стала блогер Айза, которая родила ему сына Сами. Сейчас парню уже 14 лет. Пара развелась в 2014 году. Потом артист состоял в отношениях с солисткой «А-Студио» Кети Топурией. А в декабре 2021 года рэпер женился на Юлии Королевой, которая подарила ему дочь Тину. В 2023 году они расстались.
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Ольга Енгалычева