«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @аguf_club)
Дружба рэперов Гуфа и Басты продолжается уже 20 лет. Музыканты стали известны еще в 2006 году, когда был выпущен трек «Моя игра». Алексей Долматов сравнил, как изменилось у них с Василием Вакуленко отношение к жизни. По признанию Гуфа, у него до сих пор витает ветер в голове.
«Если раньше мы были молодыми и исполняли всякую дичь, то сейчас стали более сдержанными, спокойными. Ну, ты точно. У меня ветер еще гуляет в голове. Как ты думаешь, не станем ли мы с тобой еще более скучными через 20 лет?» — поинтересовался Гуф у Басты.
Как пишет Starhit, Вакуленко мудро ответил на вопрос Алексея. Автор песни «Выпускной» выразил надежду на то, что их энергия будет направлена во что-то интересное.
«Мне нравится, как сказал один стендапер: когда мужчине исполняется 50, он начинает быть тем, кто есть на самом деле. Говорят „Дед чудит“ — единственное время, когда ты можешь исполнять то, что хочешь. У меня есть много тяжелых составляющих характера. Особенно неприятный характер с утра. Это с детства. Мне иногда говорят: „Ты представляешь, что будет с тобой в старости?“ А я надеюсь, что буду лучше. Может, медицина что-то придумает», — сказал Василий.
Подобные сентиментальные разговоры начались на фоне того, что Басте 20 апреля исполнилось 45 лет. В связи с этим супруга рэпера Елена поинтересовалась у Василия, какой он видит их совместную жизнь через 20 лет. Как сказал Вакуленко, он будет чудить максимально. Баста планирует путешествовать, отдыхать и веселиться. К тому же музыкант пообещал близким, что будет терроризировать их своими демками.
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Позже Василий серьезнее подошел к вопросу и признался, что совершенно не боится возраста и понадеялся на хорошие отношения с женой в дальнейшем.
«И мы будем жить так же, как мы жили с тобой до этого, проживая наши совместные года вместе, проходя все испытания, делить и невзгоды, и радости. И банальное счастье. Весело, Ленка, будет точно. Гарантирую», — сказал Баста.
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Иван Мусатов