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«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @аguf_club)

Алексей Долматов (Фото: ВКонтакте @аguf_club)

Дружба рэперов Гуфа и Басты продолжается уже 20 лет. Музыканты стали известны еще в 2006 году, когда был выпущен трек «Моя игра». Алексей Долматов сравнил, как изменилось у них с Василием Вакуленко отношение к жизни. По признанию Гуфа, у него до сих пор витает ветер в голове.
«Если раньше мы были молодыми и исполняли всякую дичь, то сейчас стали более сдержанными, спокойными. Ну, ты точно. У меня ветер еще гуляет в голове. Как ты думаешь, не станем ли мы с тобой еще более скучными через 20 лет?» — поинтересовался Гуф у Басты.

Как пишет Starhit, Вакуленко мудро ответил на вопрос Алексея. Автор песни «Выпускной» выразил надежду на то, что их энергия будет направлена во что-то интересное.

«Мне нравится, как сказал один стендапер: когда мужчине исполняется 50, он начинает быть тем, кто есть на самом деле. Говорят „Дед чудит“ — единственное время, когда ты можешь исполнять то, что хочешь. У меня есть много тяжелых составляющих характера. Особенно неприятный характер с утра. Это с детства. Мне иногда говорят: „Ты представляешь, что будет с тобой в старости?“ А я надеюсь, что буду лучше. Может, медицина что-то придумает», — сказал Василий.

Подобные сентиментальные разговоры начались на фоне того, что Басте 20 апреля исполнилось 45 лет. В связи с этим супруга рэпера Елена поинтересовалась у Василия, какой он видит их совместную жизнь через 20 лет. Как сказал Вакуленко, он будет чудить максимально. Баста планирует путешествовать, отдыхать и веселиться. К тому же музыкант пообещал близким, что будет терроризировать их своими демками.

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Позже Василий серьезнее подошел к вопросу и признался, что совершенно не боится возраста и понадеялся на хорошие отношения с женой в дальнейшем.

«И мы будем жить так же, как мы жили с тобой до этого, проживая наши совместные года вместе, проходя все испытания, делить и невзгоды, и радости. И банальное счастье. Весело, Ленка, будет точно. Гарантирую», — сказал Баста.

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Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу стала блондинкой
22 апреля 2025, 05:54

Афра Сарачоглу (Фото: Скриншот/«Зимородок»)

Звезда сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу поделилась с подписчиками сменой имиджа. Актриса перекрасилась в блондинку, к чему фанаты отнеслись по разному. Кому-то понравился новый стиль, но есть и те, кто с негативно высказался об обновленном образе.
Афра выложила сразу несколько фотографий после покраски волос. Сарачоглу сделала пышную укладку и накрасила губы в красный цвет.

Афра Сарачоглу (Фото: Instagram*/afrasaracoglu)

«Как будто лет 10 прибавила. Не нравится», — цитирует одного из подписчиков Starhit.

Это был не единственный негативный комментарий.


«„Ж-ж-жуть“ — голос Эллочки Людоедки за кадром как раз подошел бы этому образу», — пишет фанат.

Но в основном публика положительно реагирует на новый образ. Подписчики отмечают, что Афре идет любой цвет волос. К тому же не осталась без внимания и красота актрисы.

Сама Сарачоглу заявляла, что красота не значит для нее ничего. Она лишь является дополнением к таланту, мотивации, дисциплине.

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«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни

«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса

«Она больше опекун, чем жена»: брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам

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«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса
22 апреля 2025, 01:41

Александр Шепс (фото: Telegram @alexandersheps)

Экстрасенс Александр Шепс был недавно госпитализирован в больницу после одного из испытаний. Видеоролик о том, где магу плохо разлетелся на мемы. Как оказалось, ситуация совсем не смешная и Александр столкнулся с серьезным заболеванием.
Шепсу потребовалась помощь медиков после испытания в проклятой деревне. Александра проведали в больнице другие участницы «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович и Соня Егорова.

«Вот такое милейшее видео мы записали недавно с Сашей в больнице. Он долго пролежал там с сильнейшим абсцессом легких после переохлаждения, а не с порезом руки, как считали многие. Шрам у него все-таки остался… Не переживайте, он уже выписался на прошлой неделе и просил не публиковать его пока не поправится окончательно», — рассказала Якубович.

«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра
«Я здесь не вижу ничего смешного»: Олег Шепс ответил на насмешки после госпитализации в больницу своего брата Александра

Ведьмы подарили Шепсу букет роз и плюшевого мишку и признались ему в любви. Поклонники с воодушевлением отреагировали на видео и порадовались за Александра.

Как пишет Starhit, после выздоровления экстрасенс столкнулся с новыми проблемами. Его обвинили в том, что якобы призывал подписать договор с дьяволом. По словам клиента, которая и обвинила Шепса, таким образом Александр обещал снять порчу взамен на смерть родственников.

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«Она больше опекун, чем жена»: брак Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс трещит по швам
21 апреля 2025, 22:42

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас (фото: Инстаграм* @catherinezetajones)

Брак голливудских звезд Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс может развалиться в ближайшее время, сообщает RadarOnline.
Одной из главных причин называют возраст актера — ему скоро исполнится 81 год, что сильно отражается на образе жизни 55-летней супруги.
«Он выглядит более хрупким, чем когда-либо, и он не так быстро мыслит, не такой мобильный, как раньше, и это проблема для Кэтрин. Она стала для него больше опекуном, чем женой, и она расстроена», — говорится в материале.
По информации издания, карьера Зеты-Джонс под угрозой, так как Дуглас не может путешествовать с женой по местам съемок из-за преклонного возраста. При этом сама актриса не намерена расставаться с кинематографом.

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#кино
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«Сделаю грудь после родов»: юная невеста Лепса — о своей беременности
Невеста Лепса Киба заявила, что собирается делать пластику после родов
21 апреля 2025, 19:53

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Аврора Киба скоро станет официальной женой певца Григория Лепса, который старше ее на 44 года. Празднование запланировано на лето этого года. Молодая студентка даже призналась, что планирует делать пластику, но только после родов.
Недавно у 19-летней девушки заметили округлившийся живот. При этом ранее она говорила, что готова родить ребенка от Лепса. Но Киба заверила, что не беременна, а просто очень любит поесть. Заводить детей она хочет после свадьбы. Как передает 7дней.ru, девушка уже запланировала пластику груди после родов.
«Грудь планирую сделать после родов», — приводит издание слова невесты Лепса.
Киба также поделилась, что спокойно относится к свадьбам и больше любит юбилеи и дни рождения, но допускает, что лишь потому, что раньше никогда не выходила замуж.
«Но, если и делать, то только свадьбу года! А вообще от «просто улететь на Мальдивы на месяц» я бы точно не отказалась! Хотелось всегда, наверно, просто таких же отношений как у моих родителей», — поделилась она.
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#свадьба
#шоу-бизнес
#студенты
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«Какие-то два яйца подняли такой хейт»: Мамаеву и Погребняк раскритиковали после шоу
Мамаеву и Погребняк раскритиковали за методы похудения
21 апреля 2025, 19:24

Алана Мамаева (Фото: Телеграм, @alanamamaeva1)

Звездных подруг Алану Мамаеву и Марию Погребняк начали критиковать в сети после их участия в выпуске «ШБ-шоу», где они поделились своими методами похудения. Во время передачи брюнетка заявила, что два вареных яйца на ночь помогают сбросить к утру 300 лишних граммов.
«Чтобы похудеть, на ночь надо съедать два вареных яйца без желтка. И на утро обязательно будет минус 200-300 граммов на весах. Это реальный лайфхак. Он работает. Надо съедать это именно перед сном», — поделилась Мамаева.
После этого на модель обрушились с критикой в сети, осуждая эффективность подобного метода для похудения.
«Нас захейтили за яички! За что?! Какие-то два яйца подняли такой хейт! Я в шоке!» — возмутилась она.
Девушки также признались, что худеют не только благодаря своеобразной диете. По их словам, большую роль в сохранении стройности для них играет спорт.
«Я пашу в зале. И она тоже пашет! Мы занимаемся в тренажерном зале, я еще играю в теннис, у меня растяжка, муж, дети…» — рассказала Погребняк.
Мамаева добавила, что старается держать себя в форме, так как ищет себе партнера. Главным достоинством своего будущего избранника она назвала финансовый статус.
«Нищеброды надоели! Давайте найдем мне нормального!» — заявила модель.
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