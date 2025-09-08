Дуэйн Дэвис заявил, что Пи Дидди пообещал $1 млн за убийство Тупака Шакура
Бывший член банды «Крипс» Дуэйн Дэвис заявил следствию, что американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) предложил ему $1 млн за убийство рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта в 1996 году.
Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, был назван заказчиком убийства рэпера Тупака Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта. Соответствующие показания дал предполагаемый исполнитель преступления — бывший член преступной банды «Крипс» Дуэйн Дэвис, сообщает газета USA Today.
По версии следствия, в сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе между представителями двух калифорнийских банд Шакур ударил соперника Орландо Андерсона кулаком. После инцидента тот не обратился в полицию, а рассказал о произошедшем своему дяде — Дуэйну Дэвису. Тот хотел помочь племяннику отомстить, но в полицейском отчете указано, что у обвиняемого был и другой мотив — рэпер Комбс назначил награду в $1 млн за убийство Шакура и Найта.
Спустя несколько часов после конфликта Шакура застрелили из проезжающего мимо автомобиля. Он скончался от полученных ранений через несколько дней. Найт был ранен в голову, но выжил. Еще два обвинения в причастности Комбса к смерти Шакура всплыли в документах, поданных в рамках гражданских исков против него. Как утверждает издание, рэпер хвастался заказом убийства и мог оплатить аренду Cadillac, из которого стреляли.
При этом Шону Комбсу никогда не предъявляли обвинений в связи со смертью Шакура, и он неоднократно отрицал свою причастность. Представитель полиции Лас-Вегаса сообщил, что Комбс не числился подозреваемым по этому делу . В сентябре 2024 года рэпера арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, сговоре и содействии проституции, но в середине 2025 года его оправдали по большинству из них.
