Дуэйн Дэвис заявил, что Пи Дидди пообещал $1 млн за убийство Тупака Шакура

08 сентября 2025, 23:32

Фото: iStock/Tunatura

Бывший член банды «Крипс» Дуэйн Дэвис заявил следствию, что американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди) предложил ему $1 млн за убийство рэпера Тупака Шакура и основателя лейбла Death Row Records Шуга Найта в 1996 году.