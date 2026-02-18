Звезду «Интернов» Светлану Пермякову не узнали поклонники после нового фото
Светлана Пермякова, прославившаяся ролью Любы в сериале «Интерны», отметила 54-летие и поделилась свежим снимком, который удивил поклонников.
Многие подписчики признались, что не сразу узнали актрису. В публикации Светлана Пермякова предстала без макияжа и подчеркнула, что чувствует себя счастливой и принимает возраст с благодарностью.
По её словам, каждая морщинка хранит воспоминания о сыгранных ролях, дорогах, смехе и слезах.
Актриса также рассказала, что в день рождения отправилась на гастроли в Череповец и поблагодарила поклонников за поздравления, тепло и поддержку.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России