Звезду «Интернов» Светлану Пермякову не узнали поклонники после нового фото

Актриса Светлана Пермякова показала себя без макияжа в день 54-летия
Светлана Пермякова (Фото: Instagram* / @s_permyakova)

Светлана Пермякова, прославившаяся ролью Любы в сериале «Интерны», отметила 54-летие и поделилась свежим снимком, который удивил поклонников.



Многие подписчики признались, что не сразу узнали актрису. В публикации Светлана Пермякова предстала без макияжа и подчеркнула, что чувствует себя счастливой и принимает возраст с благодарностью.

По её словам, каждая морщинка хранит воспоминания о сыгранных ролях, дорогах, смехе и слезах.

Актриса также рассказала, что в день рождения отправилась на гастроли в Череповец и поблагодарила поклонников за поздравления, тепло и поддержку.

Софья Метелева

