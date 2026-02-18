Дима Билан, L'One и Клава Кока выступят на концерте конкурса красоты БРИКС в Казани
За день до окончания конкурса красоты стран БРИКС, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 8 марта, состоятся выступления множества известных артистов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила руководитель отдела мероприятий ООО «БРИКС» Эллина Аксенина, передает «Татар-информ».
По её словам, 7 марта на сцене появятся Дима Билан, L’One, Jony, Клава Кока и другие исполнители.
В Казани состоится конкурс MISS BRICS / MRS BRICS / LITTLE MISS BRICS 2026. В рамках мероприятия выберут Мисс, Миссис и Мини-мисс БРИКС. В конкурсе примут участие представительницы 17 стран.
