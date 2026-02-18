Дима Билан, L'One и Клава Кока выступят на концерте конкурса красоты БРИКС в Казани

18 февраля 2026, 19:15

Билан, L'One и Клава Кока выступят на концерте конкурса красоты БРИКС в Казани

Фото: iStock/cookelma

За день до окончания конкурса красоты стран БРИКС, который пройдет в столице Татарстана с 1 по 8 марта, состоятся выступления множества известных артистов. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщила руководитель отдела мероприятий ООО «БРИКС» Эллина Аксенина, передает «Татар-информ».