«Гуляла с разными»: Анна Калашникова раскрыла детали расставания Лепса и Кибы
Анна Калашникова прокомментировала расставание Григория Лепса и Авроры Кибы
Певица Анна Калашникова в беседе с изданием VOICE прокомментировала расставание Григория Лепса и Авроры Кибы.
Анна заявила, что певец испытывал к девушке искренние чувства.
«Было видно, что Лепс влюблён, испытывает яркие эмоции. Мне казалось со стороны, что для Кибы это выгодная партия для выхода в свет, всё-таки пиар. Отношения с такой разницей могут быть, таких примеров много. Но конкретно в данной истории я не верю в искренность любви Кибы», — сказала Калашникова.Певица отметила, что ещё в начале отношений давала прогноз, что роман продлится около полутора-двух лет. По её мнению, у пары были слишком разные интересы.
Анна сообщила, что лично видела, как Киба весело проводила время в компании других мужчин, ещё будучи в отношениях. Она посоветовала студентке сосредоточиться на карьере и создать качественный контент после расставания.