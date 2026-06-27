«Возьми и отведи на травку»: Наталья Бардо раскрыла, как муж должен её удивлять
Актриса Наталья Бардо рассказала о переменах в семейном досуге с супругом
Актриса Наталья Бардо рассказала об изменениях в организации свиданий в их семье. Она сообщила, что если раньше сама планировала романтические встречи, то сейчас передала эту инициативу мужу.
В беседе с Пятым каналом артистка назвала причиной таких изменений свой плотный график.
«Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю, очень много работы сейчас. У него, наоборот, сейчас период более спокойный, творческий», — рассказала Наталья.Бардо отметила, что для неё важны не дорогие рестораны, а искреннее внимание и простые жесты. Она предложила мужу такой вариант: взять плед и отвести её на траву в посёлке.
«Чтобы мы просто сидели и говорили не о работе, не о воспитании ребёнка, а именно о нас с тобой. Но обязательно должен быть символ романтики — один цветочек, свечка или три клубнички в шоколаде», — сказала актриса.Последнее свидание супруги провели в ресторане, и Наталья осталась довольна усилиями мужа.