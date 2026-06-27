«Возьми и отведи на травку»: Наталья Бардо раскрыла, как муж должен её удивлять

27 июня 2026, 19:49

Актриса Наталья Бардо рассказала о переменах в семейном досуге с супругом

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Актриса Наталья Бардо рассказала об изменениях в организации свиданий в их семье. Она сообщила, что если раньше сама планировала романтические встречи, то сейчас передала эту инициативу мужу.





В беседе с Пятым каналом артистка назвала причиной таких изменений свой плотный график.

«Я попросила, чтобы он взял инициативу в свои руки, потому что я сильно устаю, очень много работы сейчас. У него, наоборот, сейчас период более спокойный, творческий», — рассказала Наталья.

«Чтобы мы просто сидели и говорили не о работе, не о воспитании ребёнка, а именно о нас с тобой. Но обязательно должен быть символ романтики — один цветочек, свечка или три клубнички в шоколаде», — сказала актриса.