Гусейн Гасанов избавился от квартиры в «Москве-Сити» после обвинений в отмывании денег

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*, @gusein.gasanov)
Блогер Гусейн Гасанов переписал трёхкомнатную квартиру в «Москве-Сити» стоимостью 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Гасанов это сделал для того, чтобы его недвижимость не попала под арест и конфискацию.
Как пишет телеграм-канал Mash, квартира располагалась в ЖК Neva Towers. Площадь недвижимости — 124 кв. м, на 44-м этаже, с дизайнерским ремонтом и панорамным видом. Гасанов сдавал апартаменты за 750 тыс. рублей, пока не жил в столице, в этой же квартире он снимал видеоролики.
По данным Mash, сделку по передаче недвижимости заключили несколько дней назад.
Напомним, что с 2024 года Гасанов находится за границей, его объявили в розыск. Блогер заочно арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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* запрещён в РФ.
По данным Mash, сделку по передаче недвижимости заключили несколько дней назад.
Напомним, что с 2024 года Гасанов находится за границей, его объявили в розыск. Блогер заочно арестован, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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* запрещён в РФ.
Анастасия Чубина