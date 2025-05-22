«Был опыт, который тормозит»: Билан ​признался, почему не заводит детей

Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
Дима Билан откровенно объяснил, почему пока не готов стать отцом. Певец заявил в интервью на премии RU.TV о личном опыте, который его сдерживает.
Звезда российской эстрады поделился с корреспондентом NEWS.ru, что мысли о детях постоянно занимают его. Однако некий опыт, о котором Билан не стал распространяться, заставляет откладывать решение о создании семьи.
Певец подчеркнул, что для него эта тема требует особой деликатности.
При этом несколько недель назад в личном блоге певец записал шутливое видео, которое как бы «подтвердило» отсутствие для него традиционного семейного счастья в ближайшем будущем.
Билан выложил нарезку того, как играет в игру, «предсказывающую», когда его ждет женитьба. Цифра оказалась за пределами человеческой жизни.
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Певец подчеркнул, что для него эта тема требует особой деликатности.
Дима Билан (Фото: Instagram* @bilanofficial)
«У меня был опыт, который меня пока тормозит. Это не тема, о которой можно говорить впопыхах. (...) Естественно, я об этом всегда думаю. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема», — объяснил он.На попытку журналистки уточнить, о каком именно опыте идет речь, Билан лишь улыбнулся и уклончиво отметил: «Был опыт, был».
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При этом несколько недель назад в личном блоге певец записал шутливое видео, которое как бы «подтвердило» отсутствие для него традиционного семейного счастья в ближайшем будущем.
Дима Билан (Фото: кадр видео Instagram* @bilanofficial)
Билан выложил нарезку того, как играет в игру, «предсказывающую», когда его ждет женитьба. Цифра оказалась за пределами человеческой жизни.
«Ответ, через сколько я женюсь! Приблизительно после 2365 года... Вопросов больше нет!», — подписал он.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева